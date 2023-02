A justiça determinou, esta semana, a execução do despejo compulsório do Instituto Vianna Jr., na avenida dos Andradas, por uma dívida de R$ 530.737,08 com a empresa de uma das sócias da Instituição, Jacqueline Vianna.



A decisão, assinada pelo juiz Mauro Pitelli da 1ª Vara Cível de Juiz de Fora, reafirma que o oficial de justiça pode até valer do emprego de força, inclusive arrombamento, para cumprir o mandado.



A oficial de Justiça esteve no Instituto Vianna Jr. na quarta-feira, 08, um dia após o despacho judicial, mas ela alegou que não conseguiu falar com um representante legal que poderia auxiliar no cumprimento do mandado.



Os problemas envolvendo a administração da Instituição vem se arrastando nos últimos anos e em 2022 a cobrança dessa dívida alegada por um dos sócios de quase meio milhão levou ao pedido de despejo do estabelecimento de ensino. Com o prazo de um ano expirado e sem pagamento, o despejo foi determinado para execução essa semana.



O Vianna Jr. respondeu essa decisão judicial em nota. Leia abaixo.

"A diretoria do Instituto Vianna Júnior, vem a público esclarecer a situação referente a possível despejo que está circulando em grupos de comunicação por aplicativo.



De início ressalte-se que a referida ação de despejo está sendo movida por um dos sócios do instituto contra ele próprio e os demais sócios.



Esclarece ainda que o imóvel que seria o objeto do despejo pertence a vários coproprietários e que, em sua maioria, já renovaram o contrato de locação do instituto, desde outubro de 2022.



A referida decisão judicial que foi publicada com o único intuito de desestabilizar o Instituto, já foi devidamente tratada pelo jurídico do instituto e as medidas judiciais cabíveis foram tomadas.



Reiteramos que a vontade de um único coproprietário, não pode, nem irá suplantar o direito da maioria dos coproprietários do imóvel que também fazem maioria na sociedade do Instituto Vianna Junior.



Por fim, a mantenedora do Instituto Vianna Junior reforça seu compromisso com os alunos, pais, colaboradores e comunidade em oferecer educação e formação de excelência como já faz há mais de 80 anos"

Leia mais em Ricardo Ribeiro