O leilão do Parque das Águas e do Balneário Hidroterápico de Caxambu, no Sul do Estado, será realizado presencialmente, em 1º de março, às 9h, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), na Cidade Administrativa, região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Governo de Minas, a empresa vencedora do certame ficará responsável pela administração, conservação, operação, manutenção, exploração econômica e realização de investimentos.



O edital de concessão prevê um contrato de 30 anos, com aporte de R$ 19 milhões para obras de reforma e recuperação de equipamentos e estruturas do Parque das Águas de Caxambu. Esse valor também prevê a promoção e divulgação do município e do parque como destinos turísticos de Minas.



Desse montante de investimento, a Codemge concederá R$ 8 milhões durante os três primeiros anos de parceria, para que a empresa concessionária reforme e modernize equipamentos comerciais como lanchonete, lojas, playground, sorveteria e realize obras nas fontes, no coreto, no espaço de eventos, no vestiário da piscina, no quiosque do Chico Cascateiro, no oratório da Inhá Chica, entre outras. A partir do quarto ano de concessão, é a vez da empresa vencedora aplicar R$ 11 milhões na continuidade das obras e reformas.



Parque e balneário

O Parque das Águas Dr. Lisandro Carneiro Guimarães é conhecido por suas águas minerais terapêuticas e conta com área de 210 mil m², contendo um gêiser, um coreto, esculturas e diversos outros elementos paisagísticos e mobiliários, além de 10 chafarizes de água mineral, cada uma com propriedades diferentes.



O local turístico oferece ainda quadras de tênis e de vôlei (tradicional e de areia), pista de cooper, área de piquenique, piscinas de água mineral (adulto e infantil), vestiários, ringue de patinação e playground.

O conjunto arquitetônico e paisagístico do Parque das Águas integra o cenário urbano de Caxambu. Os prédios do Balneário, do engarrafamento de águas, dos chafarizes e do coreto configuram um acervo arquitetônico, abarcando tipologias como ecletismo, art nouveau, art decó, neoclássico e moderno.



As principais fontes de água mineral com propriedades medicinais são: Dona Leopoldina; Conde d’Eu e Princesa Isabel; Duque de Saxe; Beleza; Dom Pedro; Viotti; Viotti Menor; Venâncio; Mayrink; e Ernestina Guedes. Já o balneário, localizado dentro do Parque das Águas de Caxambu, é um centro hidroterápico com mais de 30 serviços disponíveis, que se dividem entre banhos (de imersão em água mineral ou o aromático), duchas (como escocesa e a circular), sauna masculina úmida e seca, massagens, banheiras de hidromassagem e outros.

Além disso, também é possível realizar tratamentos faciais, depilação corporal e facial, terapias holísticas e tratamentos de medicina tradicional chinesa, dando ao espaço a característica de um spa termal.

O fluxo de visitantes no Parque das Águas é de 120 mil pessoas por ano. A população do município de Caxambu é de aproximadamente 20 mil habitantes.

