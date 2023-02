Alguns usuários de telefonia já conseguem ter acesso ao serviço 5G em Juiz de Fora. Desde janeiro, operadoras do serviço de telefonia celular da cidade já têm permissão para operar com o uso dessa faixa.



O município integra os 20 novos locais do país, com população acima de 500 mil habitantes, que passaram a ter disponibilidade de instalação das estações desde o primeiro dia de 2023.



Em algumas áreas de Juiz de Fora, especialmente, na região central já é possível em alguns momentos ter acesso a tecnologia. Internautas, inclusive, nos passaram “print” desses momentos mostrando o aumento na velocidade de conexão.



O 5G é a nova geração de internet móvel, uma evolução da conexão 4G atual. A promessa é que ela trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis.



Grande parte da demora na adoção da nova rede pode ser justificada justamente pelo seu diferencial. Por trabalhar com ondas de frequência mais altas do que as redes móveis anteriores (como o 4G e o 3G), o 5G permite que mais celulares tenham acesso à internet de maneira mais rápida. Entretanto, para que a conexão dos dispositivos móveis possa acontecer com estabilidade, é necessária a adoção de, aproximadamente, 5 a 10 vezes mais antenas de transmissão do que as já existentes atualmente, além da mudança em seu modelo.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

5G quinta geração de internet | Entenda os Testes para o Diagnóstico de Covid-19 | Leilão | Mbémamadas as tecnológicas | Revolução