Os vereadores de São João del Rei, no campo das Vertentes, faziam um debate numa sessão na Câmara Municipal nesta terça-feira, 14, quando um assessor do deputado federal Frederico Escaleira (Patriota) teria passado alguma orientação para o vereador Igor Sandim (Podemos). O vereador Stefânio Pires (União Brasil) teria se incomodado com a abordagem e iniciou um bate-boca com o assessor que estava acompanhando a sessão.



Na discussão, o vereador Stefânio foi provocado com gritos de que perderia o mandato por causa de uma condenação com base na Lei Maria da Penha.



O vereador Stefânio Pires começou, este ano, a cumprir pena no regime aberto por lesão corporal e violência doméstica contra a mulher e a enteada. O crime, cometido em 2013, é enquadrado na Lei Maria da Penha. O vereador, que é líder de governo, teve seus direitos políticos suspensos em consequência da condenação criminal e pode ter seu mandato cassado.



De acordo com a decisão judicial, a pena é de dois anos e, nesse período, o vereador não poderá frequentar bares, boates e zonas de meretrício e nem se ausentar da cidade sem autorização da justiça, além de ter que comparecer mensalmente ao fórum para informar e justificar suas atividades.



O vereador não gostou das provocações e no final da sessão partiu para cima do assessor. Ele precisou ser contido, mas ainda assim chegou a derrubar uma pessoa, um extintor de incêndio e uma placa pendurada na parede.



Em relação ao mandato dele na Câmara, a situação segue indefinida. Veja a confusão nos vídeos abaixo.

