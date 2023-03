A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou à Coluna que Juiz de Fora é uma das cidades que vai ser contemplada com um helicóptero do SAMU para prestação de suporte aeromédico para as regiões da Zona da Mata e parte do Sul. O investimento não foi detalhado, mas calcula-se que deve chegar próximo de R$ 14 milhões. Cerca de 3 milhões de habitantes devem ser beneficiados.



O serviço é conhecido como Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV). O serviço é resultado de uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) e deve ser gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudeste de Minas (CISDESTE).



O prazo para a entrega é 2024.



Suporte Aéreo Avançado de Vida



No ano de 2012, foi criado o Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV), por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 1964. O termo foi celebrado entre a SES-MG e o CBMMG.

Um dos seus objetivos foi a aquisição de aeronaves de asas fixas e rotativas para a prestação de suporte aeromédico, por meio de atendimento pré-hospitalar, transporte inter-hospitalar, transporte de órgãos e apoio à Força Estadual de Saúde em caso de catástrofes no território mineiro.

Inicialmente, foram previstas seis bases aéreas no estado, com a aquisição de seis helicópteros e dois aviões. Passados seis anos da criação do SAAV, foi alcançada boa parte do que foi planejado. Hoje, o SAAV dispõe de quatro helicópteros e um avião, além de contar com as bases de Belo Horizonte, Varginha e Montes Claros.



Ao longo desses anos, foram investidos recursos não apenas para aquisição de aeronaves, mas também para aquisição de equipamentos, como caminhões-tanque, viaturas leves, tanques sobre rodas, equipamentos operacionais e equipamentos médicos - todos necessários para a operação das aeronaves.

Houve aporte financeiro, também, para a formação e o treinamento constante dos pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos, equipes médicas e pessoal de apoio.

Leia mais em Ricardo Ribeiro