A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anuncia, para esta segunda-feira, 27, a ampliação do público da vacina bivalente contra a Covid-19 para as pessoas com imunossupressão com 12 anos ou mais, puérperas (até 45 dias após o parto) e gestantes. Estes novos públicos se unem às pessoas com 60 anos ou mais de idade.



A aplicação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, exceto nas quintas-feiras, em que o funcionamento das unidades no período da tarde é das 13h às 14h30. Os maiores de 60 anos podem também receber os imunizantes no Serviço de Saúde do Idoso (Sasi), na Rua Batista de Oliveira, 943, bairro Granbery, das 8h às 12h. As grávidas e puérperas também podem se vacinar no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. Confira os locais de vacinação no final desta matéria.

Para receber a vacina, é necessário que a pessoa esteja vacinada com pelo menos duas doses dos imunizantes contra Covid-19, após um intervalo de quatro meses da última dose recebida. Pacientes acamados, que pertencem ao público prioritário, em áreas descobertas por uma Unidade Básica de Saúde (UBS), devem entrar em contato pelo telefone (32) 3214-4180. O novo imunizante oferece a proteção contra o vírus original da Covid-19, bem como a variante Ômicron.

Documentação

As pessoas que vão receber o imunizante precisam apresentar apenas a ficha de vacinação, o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, enquanto os imunossuprimidos, além destes documentos, devem apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. Não é necessária a apresentação de comprovante de residência. As grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal, e as puérperas, a certidão de nascimento da criança.

Sobre a imunossupressão, para receber a vacina bivalente, a pessoa com 12 anos ou mais precisa ser transplantada de órgão sólido ou de medula óssea; viver com HIV; com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias; usar imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; com erros inatos de imunidade; com doença renal crônica em hemodiálise; paciente oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.



Endereços dos locais de vacinação com a bivalente



Serviço de Saúde do Idoso (Sasi) - exclusivamente para os idosos de 60 anos ou mais para aplicação da vacina bivalente - das 8h às 12h.

Rua Batista de Oliveira, 943, bairro Granbery



Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) – exclusivamente para grávidas e puérperas (45 dias após o parto) – das 8h às 11h30 e das 13h às 16h (vacinação contra Covid)

Rua São Sebastião, 772/776, Centro



UBSs que vacinam os públicos aptos com a bivalente, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (quintas, das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30):



1. UBS Benfica

2. UBS Centro Sul

3. UBS Milho Branco

4. UBS Monte Castelo

5. UBS Nossa Senhora Aparecida

6. UBS Nossa Senhora das Graças

7. UBS Progresso

8. UBS Bandeirantes

9. UBS Furtado de Menezes

10. UBS Santa Luzia

11. UBS Vale Verde (8h às 10h30)

12. UBS Vila Olavo Costa

13. UBS Teixeiras

14. UBS Santo Antônio

15. UBS Vila Esperança

16. UBS Alto Grajaú

17. UBS Barreira do Triunfo

18. UBS São Pedro

19. UBS Cidade do Sol (8h às 10h30)

20. UBS Cruzeiro do Sul

21. UBS Dom Bosco

22. UBS Esplanada (8h às 10h30)

23. UBS Filgueiras

24. UBS Granjas Bethânia

25. UBS Bairro Industrial

26. UBS Ipiranga (8h às 10h30)

27. UBS Jardim da Lua (13h às 16h)

28. UBS Jardim Esperança

29. UBS Humaitá

30. UBS Jóquei Clube I

31. UBS Jóquei Clube II

32. UBS Linhares

33. UBS Marumbi

34. UBS Nossa Senhora de Lourdes (13h às 16h)

35. UBS Nova Era

36. UBS Parque Guarani

37. UBS Retiro

38. UBS Santa Cecília

39. UBS Santa Cruz

40. UBS Santa Efigênia

41. UBS Santa Rita

42. UBS São Judas Tadeu

43. UBS Sarandira

44. UBS Igrejinha

45. UBS Toledos

46. UBS Valadares

47. UBS Caeté

48. UBS Chapéu D'Uvas

49. UBS Dias Tavares

50. UBS Penido

51. UBS Rosário

52. UBS Monte Verde

53. UBS Torreões

54. UBS Pirapetinga

55. UBS Paula Lima

56. Volante (Privilégio, Pires, Buieié, Palmital e Jacutinga)

57. UBS Vila Ideal (13h às 14h30 - exceto às quintas)

58. UBS Grama (8h às 10h30)

59. UBS São Benedito



