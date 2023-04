O terminal rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora, terá um aumento de 25% no movimento nas próximas 48 horas por causa do feriado prolongado da Semana Santa.



Entre a quinta e a sexta-feira, as empresas colocaram 34 ônibus extras para atender a demanda, especialmente, para as cidades do litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para alguns municípios como Cabo Frio, por exemplo, o usuário não consegue passagem nesse período.

Entre 10 mil e 20 mil pessoas devem passar pelo terminal até sexta-feira, 07.



Para deixar o embarque no clima do período do ano, a AMD Services, empresa que administra o Terminal, providenciou uma decoração especial de Páscoa, assim como também fez durante o período de Carnaval.



A rodoviária foi decorada com flores e adereços que chamam a atenção, principalmente, das crianças que passam por lá.



Desde que assumiu a administração da rodoviária de Juiz de Fora, em caráter emergencial, em abril do ano passado, a AMD Services vem trabalhando para oferecer conforto as pessoas que embarcam e desembarcam no Terminal, entendendo que ali é um dos principais “cartões de visita” de quem chega à cidade.



Foram feitas melhorias na limpeza, segurança, atendimento médico (primeiros-socorros) e social e desenvolvidas ações para tornar mais agradável e eficiente o trabalho dos lojistas no local.



Durante o ano, outras ações estão previstas também para integrar a comunidade dos bairros no entorno ao movimento registrado na rodoviária o ano todo, proporcionando um ambiente amistoso entre moradores e turistas.

