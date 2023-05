Em visita a Tarcísio Delgado na última terça feira, 24, o Presidente da Juventude Imperial David Chaves e a Diretora de Eventos Luh Chaves comunicaram ao ex-prefeito a escolha de seu nome, sua história e seu legado para a cidade como enredo do carnaval 2024.

Emocionado, Tarcísio agradeceu a honra e, como um entusiasta do carnaval, relembrou o incentivo que deu às escolas de samba de Juiz de Fora quando prefeito, e a volta da realização dos desfiles na Avenida Rio Branco. "Fizemos os melhores carnavais da história de Juiz de Fora! Nos nossos mandatos priorizamos sempre as festas e, principalmente, o carnaval. Sou carnavalesco desde muito jovem e, inclusive, já fui autor de letra campeã de samba-enredo de escola de samba aqui da cidade”.



David Chaves disse que agora a Escola vai fazer uma grande festa para anunciar aos seus membros a escolha do tema e vai trabalhar na sinopse do enredo que será distribuído aos músicos que desejarem concorrer à seleção do samba que vai sustentar o desfile da Juventude Imperial. A diretora Luh disse que, depois de cinco anos sem desfilar, a Juventude vem com muito fôlego para surpreender o júri e a plateia. "O enredo escolhido vai possibilitar um desfile maravilhoso. A história de vida do Tarcísio é muito rica e estamos felizes de podermos homenagear uma pessoa que fez tanto por Juiz de Fora”, disse.



