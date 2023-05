A Prefeitura de Juiz de Fora recebe na última sexta-feira, 26, 19 mil doses para seguir a vacinação contra a Meningite C. Alguns usuários reclamaram durante a semana que não estavam achando o imunizante. Através da assessoria de Comunicação, a Prefeitura explicou que o estoque baixou após a campanha do sábado passado quando mais de 40 mil vacinas foram aplicadas em apenas um dia.

INFLUENZA



Prossegue também até dia 31 de maio a campanha de imunização nacional contra a Influenza (gripe).

A aplicação acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. O Serviço Saúde do Idoso (Sasi) também aplica os imunizantes, exclusivamente para a população maior de 60 anos, de 8h às 12h, e o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) oferece os imunizantes para as crianças de seis meses a menores de seis anos, para as grávidas e puérperas, de 8h às 12h e das 13h às 16h.

A vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19.

A vacina contra a Influenza pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema.

O Governo Federal ainda não se posicionou sobre a continuidade da campanha.

Leia mais em Ricardo Ribeiro