Desta quarta-feira, 07, até a sexta-feira, 09, as empresas de ônibus vão colocar 29 carros-extras à disposição dos usuários que passarem no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora. A busca por passagens aumenta nos feriados prolongados como este de Corpus Christi (nacional) e do aniversário da cidade, segunda-feira 12 de junho. No entanto, os feriados em sequência em Abril ainda pesam no bolso de quem aproveitou várias folgas consecutivas.

O número de ônibus extras ficou abaixo dos feriados anteriores. Nesta quarta são 15 carros, quinta outros 12 ônibus e na sexta apenas 2 veículos extras.

O destino mais procurado pelos juiz-foranos ainda é o litoral do Rio de Janeiro, capital e Região dos Lagos. Mais abaixo, Vitória e Guarapari no Espírito Santo.

Já entre as cidades mineiras a procura por passagens foi maior para a Belo Horizonte, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete e os municípios próximos aqui mesmo da Zona da Mata.

