A Prefeitura de Juiz de Fora espera definir no início de julho a empresa responsável pelas obras de drenagem das ruas Joaquim Henrique Viana (Centro), Cesário Alvim e Goiás (São Bernardo) e Palmira Pessoa e Padre Arnaldo Jansen (Santos Anjos).



Os locais definidos são frequentemente atingidos por alagamentos durante as chuvas na cidade.

Nessas ruas, o orçamento da concorrência pública prevê gastos de R$ 14.912.430,52 e um prazo de um ano e meio para execução dos trabalhos, podendo ser estendido por mais 6 meses num total que pode alcançar dois anos de contrato.



Os recursos são parte do Fundo Municipal de Saneamento cujo dinheiro é arrecadado pela cobrança de tarifa de manejo de resíduos sólidos (TMRS), que substitui a antiga taxa de limpeza urbana, que hoje em dia já é cobrada de forma única no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).



Essa é uma contrapartida do Município ao empréstimo aprovado pela Câmara Municipal de cerca de R$ 400 milhões junto ao ao CAF (Corporação Andina de Fomento) – também identificada no Brasil como Banco de Desenvolvimento da América Latina – para execução do “Programa de Controle de Inundações com Requalificação Urbana e Soluções Baseadas na Natureza”.



A maior intervenção será feita no bairro Santa Luzia, com a ampliação e aprofundamento do Córrego Ipiranga, orçada em R$ 203 milhões.

