O Tribunal Regional Eleitoral publicou nesta segunda-feira, 12, o resultado do julgamento da ação que analisou a justa causa da desfiliação partidária do vereador Cido Reis, que deixou o PSB para se filiar a Rede Sustentabilidade.



Por unanimidade os desembargadores julgaram improcedente a acusação de infidelidade partidária, extinguindo assim o processo. Desse modo, Cido Reis, mantém o seu mandato normalmente até o final desta legislatura.



A ação de perda de mandato foi motivada pela saída de Cido Reis do PSB, na reta final do prazo de filiação para os interessados em disputar as eleições de 2022, que expirou no dia 2 de abril do ano passado. À época, o vereador acertou sua ida para a Rede Sustentabilidade, partido pelo qual foi candidato a deputado estadual, quando obteve 22.613 votos. Como, em 2020, Cido havia se reeleito para mais um mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo PSB, o partido pediu a cadeira e consequente perda de mandato do parlamentar por desfiliação partidária.



Cido Reis alegou que foi o partido, diga-se diretório municipal da sigla, que não o procurou e que não desenvolveu um projeto com relação ao último processo eleitoral e seu projeto de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em outubro do ano passado.

Eleições