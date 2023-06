A juiz-forana Júlia Calais participa, a partir desta segunda-feira, da premiação mais importante do mercado publicitário mundial. Ela está na cidade de Cannes, na Riviera Francesa, para mais uma edição do Cannes Lions. A edição 2023 vai até dia 24 de junho e completa 70 anos.



Se em 1954, quando nasceu, o Cannes Lions tinha a premissa de destacar os filmes publicitários mais criativos do mundo, com o passar dos anos, o Festival foi se expandindo para abarcar outros formatos de publicidade.



A edição de 2023 do Cannes Lions terá, no total, 30 diferentes categorias para avaliar trabalhos de publicidade.



A juiz-forana Júlia Calais, formada em publicidade pelo CES/JF, concorre com seu projeto em 11 categorias, entre elas, a Glass, considerada uma das mais difíceis, onde o Uncomfortable Food, peça produzida por sua agência a Soko de São Paulo, é o único representante brasileiro.

Júlia Calais criou essa peça publicitária para a cerveja Stella Artois, e a mensagem é o desejo de tirar a gastronomia da zona de conforto em busca de mais equidade e oportunidade para as mulheres.



Tudo começou a partir de um dado que diz que as mulheres lideram 96% das cozinhas de casa do Brasil, mas comandam só 7% dos restaurantes premiados. E para começar um movimento que quer mudar tudo isso, numa equipe majoritariamente feminina, num set de filmagem predominantemente composto por mulheres, Júlia deu vida ao projeto Uncomfortable Food: um menu que vai tirar a gastronomia da zona de conforto.



Na linguagem da gastronomia, "comfort food" é aquela comida que te abraça por dentro - a comida afetiva. Já o Uncomfortable Food transforma os desconfortos vividos pelas mulheres na gastronomia em pratos autorais e deliciosos, alimentando - literalmente - uma discussão importante.



Lançado oficialmente num jantar em São Paulo, pelas mãos das chefs Bela Gil, Kátia Barbosa, Bel Coelho, Andressa Cabral, Kalymaracaya, Bruna Martins e tantas outras, o Uncomfortable Food, que esteve em diferentes partes do Brasil, decolou: o projeto teve mais de 570 milhões de visualizações orgânicas, transformou Stella Artois em uma das marcas mais amadas do país e ainda chegou ao jantar presidencial, com as chefs cozinhando na posse do Lula. Não só isso: o projeto ultrapassou as barreiras da gastronomia, com Bela Gil sendo convidada a liderar a luta contra a desigualdade.



Boa sorte Júlia!

Leia mais em Ricardo Ribeiro