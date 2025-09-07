A energia da semana se desvela com a presença imponente da Sacerdotisa, a carta de número dois do Tarô. Sua energia nos convida à introspecção, ecoando a influência do eclipse lunar que reverbera em nossos céus. A Sacerdotisa, que representa a intuição, o mistério e o conhecimento oculto, nos sugere mergulhar nas profundezas da nossa alma e a decifrar as mensagens sutis que a vida nos envia.


Este não é um momento para ações impulsivas ou grandes decisões. O eclipse lunar, conhecido por iluminar sombras e trazer à tona o que estava oculto, combina perfeitamente com a energia desta carta. É uma semana para ouvir a voz interior, aquela que sussurra a verdade quando o barulho do mundo tenta nos confundir. A Sacerdotisa nos pede silêncio.


Em essência, o segundo arcano maior é um farol de luz interior em meio à escuridão do desconhecido. Ao honrar a sua presença e o poder do eclipse, somos convidados a confiar na nossa sabedoria inata e a nos conectar com os mistérios que moldam o nossa vida.

Foto: Samira da Rocha - Entre o silêncio e o eclipse lunar, um convite à introspecção e à escuta da voz interior.

Samira da Rocha

Tarot Terapêutico

Samira da Rocha é psicóloga clínica há mais de 20 anos, taróloga e estudante de astrologia desde a década de 1980. Apaixonada pelos mistérios do planeta, pelo legado de Freud , em especial a filosofia junguiana , quando mergulha nos arquétipos que sustentam o inconsciente coletivo e individual. Utiliza o Tarot Terapêutico como ferramenta de autoconhecimento, das tendências e possibilidades trazidas nos arcanos do Tarot, sem vínculo com a prática da clínica psicológica. Se você se identifica e deseja uma leitura, entre em contato comigo pelo whatsapp.

