A carta do tarot que aponta a energia dos próximos dias é o Seis de Paus, um símbolo de triunfo e reconhecimento. Após um período de esforço e dedicação, esta semana chega para celebrar suas conquistas.



O Seis de Paus representa a vitória merecida, o momento de receber os aplausos e desfrutar dos frutos do seu trabalho. É a carta do sucesso que se torna público, seja através de uma promoção, do fechamento de um negócio importante, ou do simples reconhecimento de seu talento e dedicação.

Use esta vibração a seu favor. Sinta-se confiante, compartilhe suas vitórias e saiba que você está no caminho certo. É uma semana para celebrar, mas também para se inspirar e seguir em frente, ciente do seu próprio potencial. As boas notícias estão a caminho.