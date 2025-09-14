A carta do tarot que aponta a energia dos próximos dias é o Seis de Paus, um símbolo de triunfo e reconhecimento. Após um período de esforço e dedicação, esta semana chega para celebrar suas conquistas.


O Seis de Paus representa a vitória merecida, o momento de receber os aplausos e desfrutar dos frutos do seu trabalho. É a carta do sucesso que se torna público, seja através de uma promoção, do fechamento de um negócio importante, ou do simples reconhecimento de seu talento e dedicação.
Use esta vibração a seu favor. Sinta-se confiante, compartilhe suas vitórias e saiba que você está no caminho certo. É uma semana para celebrar, mas também para se inspirar e seguir em frente, ciente do seu próprio potencial. As boas notícias estão a caminho.

Foto: Samira da Rocha - Carta da semana

imagem-colunista

Samira da Rocha

Tarot Terapêutico

Samira da Rocha é psicóloga clínica há mais de 20 anos, taróloga e estudante de astrologia desde a década de 1980.

