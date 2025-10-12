A semana de 13 a 19 de outubro de 2025 está astrologicamente carregada de eventos que reforçam a necessidade dessa postura.



O Desafio da Autenticidade: Tarot da Semana de 13/10/2025

O arcano regente desta semana é o Sete de Paus, que nos convida a vestir a armadura da autenticidade. A imagem é clara: estamos no topo da colina, segurando firmemente nosso bastão enquanto outros bastões (desafios ou competidores) nos atacam por baixo. Esta é a hora de manter sua posição, defender suas ideias e não recuar diante de críticas ou da pressão externa.



A Astrologia apoia e intensifica essa energia, sinalizando que a coragem de ser você mesmo será testada e recompensada.



Principais Eventos Astrológicos da Semana e o Sete de Paus

1. Lua Minguante em Câncer (13/10)

* Conexão com o Sete de Paus: Para defender sua posição no mundo (Sete de Paus), você precisa primeiro defender seu mundo interior. A Lua Minguante pede que você identifique quais inseguranças ou fantasmas emocionais estão minando sua confiança. Ao cortar o que é velho e limitante (a revisão da Lua), você ganha a base sólida necessária para se posicionar com coragem (o Sete de Paus).

2. Vênus ingressa em Libra (13/10) e Aspectos de Vênus

* Evento: Vênus entra em Libra (o signo que rege) e forma a Oposição Vênus-Netuno (também no dia 13/10), seguida por Trígonos com Urano e Plutão.

O Sete de Paus exige que você defenda a sua verdade e o seu valor sem se perder em fantasias sobre o outro ou sobre o relacionamento. É preciso firmeza (Paus) para estabelecer limites claros e rejeitar padrões de relacionamento que buscam o controle ou a frustração. O arcano te incentiva a sustentar quem você é para atrair e manter relações que respeitem a sua individualidade, em vez de se moldar para agradar.

3. Fim do Plutão Retrógrado em Aquário (13/10)

* Evento: Plutão retoma o movimento direto em Aquário no dia 13 de outubro.

* Significado Astrológico: Plutão é o planeta da transformação radical, poder e regeneração. Seu movimento direto significa que as mudanças profundas, que estiveram sendo digeridas internamente nos últimos meses, agora retomam o passo para a manifestação no mundo exterior. Isso ativa uma poderosa energia de reestruturação de vida e de empoderamento pessoal.

* Conexão com o Sete de Paus: Este é o coroamento do arcano! O Sete de Paus é a ação de defender a transformação (Plutão) que você implementou. Não adianta fazer a revolução interna se, na hora de mostrar a nova versão de si, você recuar. O fim da retrogradação de Plutão dá a força e a resiliência necessárias para batalhar pelo seu novo ciclo de poder e para manter o controle sobre o seu próprio destino.



Mensagem Final para a Coluna

"Esta semana não será para os fracos de espírito, mas para aqueles dispostos a serem firmes. Seja autêntico e defenda sua colina. Sua vitória depende da sua convicção."