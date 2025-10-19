A Carta da Semana: A Estrela (Arcano XVII)

Para a semana que se inicia em 20 de outubro de 2025, o Tarot nos brinda com a aparição do Arcano Maior A Estrela. Após a intensidade e, por vezes, a ruptura da carta anterior (A Torre), A Estrela surge como um bálsamo de esperança, inspiração e fé renovada.

Representando a luz que guia na escuridão, este Arcano convida à conexão com a essência e a intuição. É um sinal de que, apesar dos desafios recentes ou da incerteza do futuro, há uma proteção maior e um caminho claro a ser seguido. A Estrela é a promessa de que a fase mais difícil passou e que a recuperação, a inspiração e a realização estão a caminho.

Os Temas Centrais da Estrela para a Semana:

* Esperança e Otimismo: Mantenha uma atitude positiva e a certeza de que o universo conspira a seu favor.

* Inspiração e Criatividade: Momento excelente para projetos artísticos ou para buscar soluções inovadoras.

* Renovação e Cura: Deixar para trás os traumas do passado e focar no que traz paz e bem-estar.

* Intuição e Fé: Confie em sua voz interior e na orientação espiritual.

* Generosidade: Espalhar a luz e o otimismo com os outros também potencializa sua própria energia.

A Estrela e o Céu Astrológico (20 a 26 de Outubro de 2025)

A mensagem de luz e renovação da Estrela se harmoniza com as intensas, porém transformadoras, energias astrológicas desta semana.

O Cenário Astrológico: Tensão e Transformação

A semana astrológica é marcada por uma transição poderosa e tensa, ecoando a necessidade de fé e clareza da Estrela:

* Lua Nova em Libra (dia 21): No início da semana, a Lua Nova em Libra traz um forte impulso para o recomeço em assuntos de relacionamento, equilíbrio e justiça. É um momento de plantar sementes para parcerias mais harmoniosas e equilibradas. A Estrela ilumina essas sementes, garantindo que o novo ciclo se inicie com otimismo e visão de futuro.

* Sol em Escorpião (a partir do dia 23): O Sol ingressa em Escorpião, intensificando as emoções e o foco em temas de profundidade, transformação e poder. Esta é a energia que exige coragem para se despir (como a figura da Estrela, nua e autêntica), revelando a sua verdade mais profunda. A Estrela atua como a pureza e a inocência que nos permitem enfrentar a intensidade escorpiana sem medo, confiando que a verdade trará cura e renovação.

A conjunção do Arcano A Estrela com o céu astrológico desta semana é um poderoso chamado para iluminar o caminho da transformação. O cenário pede que se use a intensa energia escorpiana não para o conflito, mas para a cura e a manifestação criativa.

É tempo de:

* Confiar no processo (A Estrela) mesmo diante de temas difíceis e transformadores (Escorpião).

* Buscar a inspiração (A Estrela) para iniciar novos ciclos mais justos (Lua Nova em Libra).

* Despejar os traumas do passado (os vasos da Estrela) para nutrir um futuro de fé e otimismo.

A Estrela é o farol: siga seu brilho, pois ele indica a direção da sua mais alta aspiração e da sua verdadeira cura. A felicidade não é um desejo, mas uma certeza, desde que a fé e a ação inspirada caminhem juntas.