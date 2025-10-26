O arcano da semana, A Sacerdotisa (II), traz uma poderosa ênfase na intuição, no mistério, na sabedoria interior e na reflexão. Ela convida ao silêncio, à paciência e à observação profunda, lembrando-nos de que as respostas mais significativas estão dentro de nós, aguardando que "fechemos a boca e abramos os olhos" para senti-las. É o arquétipo do conhecimento oculto e da espera ativa, que domina o mundo emocional e sutil.

Esta energia se alinha de forma intensa com o Céu Astrológico atual, dominado por Escorpião, que rege transformações profundas, o oculto e a investigação.

O Sol em Escorpião (a partir do dia 23 de Outubro) e a presença de Mercúrio e Marte também neste signo de Água intensificam a necessidade de:

* Mergulho Profundo: Escorpião exige que olhemos para o que está escondido, para as nossas sombras, medos e desejos mais íntimos. A Sacerdotisa nos dá a chave para essa introspecção, oferecendo a sabedoria para decifrar o que está submerso.

* Intuição como Guia: A Lua, que rege a Sacerdotisa em sua associação com o mundo emocional e a intuição, transita a semana com fases e aspectos que ativam a necessidade de confiança no instinto. Com tantos planetas em Escorpião (signo de água), a bússola mais confiável será a sua voz interior.

O Conselho da Semana:

Este é um período para confiar nos pressentimentos, analisar todos os detalhes antes de tomar decisões importantes (especialmente as financeiras, com Mercúrio em Escorpião) e manter a discrição. A Sacerdotisa ensina que a verdadeira força não grita, mas sim, observa, pondera e espera o momento certo. Busque a sabedoria no seu templo interior.