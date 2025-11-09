Esta semana, a energia de introspecção, insatisfação e reavaliação do 4 de Copas se harmoniza e, ao mesmo tempo, é desafiada pelas intensas e transformadoras vibrações astrológicas.

O Significado do 4 de Copas

O Quatro de Copas, nos Arcanos Menores do Tarot, representa um período de contemplação e desânimo emocional. Ele sugere que a pessoa está tão absorta em seus sentimentos internos ou em uma certa estagnação (representada pelos três cálices fixos à sua frente) que pode estar negligenciando uma nova oportunidade (o cálice oferecido por uma mão que surge da nuvem).

Introspecção Necessária: Pede uma pausa para reavaliar as prioridades e necessidades emocionais.

Risco de Estagnação: Alerta para o perigo de focar apenas no que falta ou no que é negativo, perdendo o valor do que já se tem ou as chances que aparecem.

Oportunidades Perdidas: Indica que o desânimo pode cegar para novas perspectivas no amor, finanças ou vida pessoal.

O Céu Astrológico da Semana (10 a 16 de Novembro de 2025)

Lua Minguante em Leão: Favorece o encerramento de ciclos emocionais e a cura do ego, alinhando-se com a necessidade de soltar o desnecessário para brilhar de forma autêntica.

Síntese da Combinação

A combinação do 4 de Copas com este céu astrológico sugere que a introspecção (4 de Copas) é inevitável e necessária, mas deve ser usada para a transformação profunda (Escorpião) e a revisão de crenças (Mercúrio Retrógrado).

Enfrentamento Interno: A intensa energia escorpiana (paixões, crises, profundidade) impede que a pessoa ignore a insatisfação do 4 de Copas. Não é um momento para ignorar o desânimo, mas sim para mergulhar nele e transformá-lo.

Revisão de Propósito: O Mercúrio Retrógrado em Sagitário apoia a reavaliação das metas e dos valores (4 de Copas) que podem estar causando a sensação de estagnação. Você é convidado a repensar se está perdendo oportunidades porque suas crenças limitantes ou seu foco estão errados.

Cautela nas Reações: É essencial ter cuidado com reações impulsivas e a tendência a crises (Escorpião) ou discussões acaloradas (Mercúrio Retrógrado), pois o 4 de Copas pode tornar a pessoa mais suscetível a se isolar ou ter uma visão negativa.

Use o desânimo ou a pausa interna desta semana para realizar uma cirurgia emocional profunda (Escorpião), revisando os valores e a direção da sua vida (Mercúrio Retrógrado). Não se feche para as oportunidades que estão sendo apresentadas, mas avalie-as com a nova clareza que surge da sua introspecção.