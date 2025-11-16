O 5 de Espadas simboliza uma vitória amarga ou uma derrota humilhante. Ele mostra um conflito onde, mesmo que você "ganhe", o custo emocional (perda de aliados, reputação danificada) é alto. É um alerta para evitar disputas egoicas, reconhecer quando é hora de recuar e refletir sobre o verdadeiro preço do sucesso. A lição é sobre a humildade e as perdas necessárias para aprender.
A Combinação da Semana: Cautela e Transformação
A energia do 5 de Espadas encontra um céu astrológico intenso, focado na revisão e transformação interna, amplificada por:
* Mercúrio Retrógrado em Escorpião: A comunicação está sujeita a falhas, mal-entendidos e ressentimentos passados. Isso intensifica o potencial de conflito do 5 de Espadas.
* Sol e Vênus em Escorpião: Focam em questões de poder, controle e intimidade. A busca por dominação pode levar à perda de vínculos importantes (a amargura do 5 de Espadas).
A semana de 17 de novembro pede cautela máxima nas palavras e decisões.
Evite: Confrontos desnecessários, fofocas e acordos apressados.
Aproveite: A introspecção de Mercúrio retrógrado para revisar as lições de conflitos passados e transformar suas atitudes. Uma vitória só é real se for honesta e construtiva.

Samira da Rocha

Tarot Terapêutico

Samira da Rocha é psicóloga clínica há mais de 20 anos, taróloga e estudante de astrologia desde a década de 1980. Apaixonada pelos mistérios do planeta, pelo legado de Freud , em especial a filosofia junguiana , quando mergulha nos arquétipos que sustentam o inconsciente coletivo e individual. Utiliza o Tarot Terapêutico como ferramenta de autoconhecimento, das tendências e possibilidades trazidas nos arcanos do Tarot, sem vínculo com a prática da clínica psicológica. Se você se identifica e deseja uma leitura com a Samira, entre em contato pelo WhatsApp dela - (12) 99783-1458

