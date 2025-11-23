O Arcano 13, que representa a Morte no Tarot, simboliza uma transformação radical, término de ciclos e renovação.



Não é o Fim, é a Transição: Esta carta indica que algo em sua vida chegou ao seu limite natural—pode ser um hábito, um relacionamento, um projeto antigo ou uma maneira de pensar.



A Necessidade de Deixar Ir: Para que o novo possa surgir, é preciso ter a coragem de desapegar do que não serve mais. É a poda necessária para que a planta cresça mais forte.



Renascimento: Após o luto pelo que se encerra, surge a promessa de um novo começo, mais autêntico e alinhado com quem você é de verdade.



O Céu Astrológico da Semana (24/11/2025)



Os trânsitos astrológicos desta semana reforçam intensamente o tema da transformação:

Fim de Retrógrados e Clima de Renovação: O período traz um alívio e uma sensação de clareza e direção com o fim de movimentos retrógrados importantes (como Mercúrio e Saturno). Há um impulso para desestagnar projetos. Coragem para o Novo: Com o Sol em Sagitário, há uma urgência em buscar novos horizontes e manifestar a própria essência, o que combina perfeitamente com o convite da Morte para renascer e dar passos firmes em direção a uma vida mais autêntica.



A união do Arcano 13 com este céu astrológico sugere que esta é a sua semana de limpeza e reestruturação.

Se você está enfrentando o fim de uma situação ou sente que algo está "emperrado", o cosmos está dizendo: Não fuja do término. Abrace-o.



É o momento ideal para:

- Revisar e Desapegar: Identifique as convicções, hábitos ou relações que já morreram. Dê um fim consciente a eles.

- Mergulhar Fundo: Conecte-se com suas emoções mais intensas. O processo de mudança tende a render frutos mais saborosos se você se dedicar intensamente a compreender o que sente.

- Planejar a Colheita: Com a clareza que surge do desapego, comece a tirar planos do papel. O que começar a ser gerado agora, sob essa nova perspectiva, tem chance de durar.



Permita-se viver essa semana como um Grande Recomeço. O que parece ruína é, na verdade, o solo fértil onde a sua próxima e melhor fase irá brotar. Tenha coragem para enfrentar as verdades ocultas e se reconstruir.