O Arcano Menor que define nossa semana, de 1 a 7 de dezembro, é o Oito de Copas. No Tarot, este arcano simboliza a necessidade de se afastar do que não satisfaz mais. A imagem é de alguém deixando para trás oito taças cheias (conquistas emocionais ou materiais), caminhando em direção a uma jornada desconhecida sob uma Lua minguante.



O Que Significa para Nós:

Afastamento Necessário: É um convite para abandonar o que está "bom o suficiente" mas que, no fundo, não traz preenchimento verdadeiro. Pode ser um relacionamento, um projeto, um trabalho ou mesmo um estado de espírito.

Busca por Sentido: O movimento é guiado por uma insatisfação profunda, um chamado da alma por algo mais significativo. Não é uma fuga por medo, mas sim uma busca corajosa por um novo caminho.

Reunião de Forças: A figura se afasta sozinha, o que sugere a importância de se conectar com a própria força interior antes de dar o próximo passo. É hora de fazer as malas emocionais e seguir em frente.

Astrologicamente, a semana de 1 a 7 de dezembro de 2025 é marcada por uma intensa energia de movimento, mas com o peso da responsabilidade.

Marte em Sagitário (Ação e Expansão): O planeta da ação (Marte) está no signo do fogo e da expansão (Sagitário). Isso nos dá impulso, otimismo e coragem para agir e buscar novos horizontes. É a energia de quem quer viajar, aprender e expandir.

Lua Cheia em Gêmeos (04/12): A Lua Cheia no comunicativo Gêmeos pede clareza mental e pode trazer revelações sobre nossas relações sociais e o campo das ideias. É um momento de pico emocional que exige equilíbrio entre o que pensamos e o que sentimos.



Ação com Consciência

A união do Oito de Copas com o céu astrológico da semana é clara:

O Oito de Copas nos dá o porquê da partida: A insatisfação profunda.

O céu com Marte em Sagitário nos dá o impulso para ir: A coragem e a fé para buscar algo maior.

Há um forte chamado para virar a página (Oito de Copas), impulsionados pela sede de liberdade e novos aprendizados (Marte em Sagitário). Contudo, a tensão com Saturno alerta: essa partida não será um passeio no parque. Será preciso paciência, foco e uma postura madura diante das dificuldades.

Deixe para trás o que não vibra mais com sua verdade, mas faça-o com um plano, não por impulso. A força para a mudança está em você, mas a disciplina é a chave para o sucesso.