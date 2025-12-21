Que energia maravilhosa para a semana. Aqui está uma sugestão de leitura para a sua semana , equilibrando o arquétipo do Tarot, os movimentos do céu e o espírito natalino.

A Imperatriz: O Florescer da Abundância
Como arcano da semana de 20 de dezembro, A Imperatriz (Arcano III) chega para nos lembrar que a vida é fértil e generosa. Ela representa a mãe terra, a criatividade e o prazer de viver.

Nesta semana, o convite é para sairmos do mental e aterrissarmos nos sentidos. É hora de nutrir: nutrir nossos projetos, nossos relacionamentos e, principalmente, o nosso próprio corpo. A Imperatriz não tem pressa; ela sabe que tudo tem seu tempo de maturação. Se você plantou boas sementes ao longo do ano, prepare-se para colher o brilho e o conforto que ela oferece.

O Encontro entre a Terra e o Céu

O céu astrológico desta semana marca o Solstício, com a entrada do Sol no signo de Capricórnio. Embora Capricórnio seja mestre na estrutura e na disciplina, a presença da Imperatriz suaviza essa rigidez.

Equilíbrio: Enquanto o céu pede planejamento e seriedade para o novo ano que se aproxima, a Imperatriz garante que esse esforço seja prazeroso.

Concretização: É um momento de "dar à luz" às metas. A determinação capricorniana ganha o toque de beleza e magnetismo da Imperatriz, tornando nossas realizações mais orgânicas e menos cansativas.

A Vibração do Natal: O Nascimento da Luz

A energia do Natal ressoa perfeitamente com o arquétipo da Imperatriz. Ambos falam de nascimento e de acolhimento.

Neste Natal, a vibração convida à hospitalidade e ao afeto tangível. Não se trata apenas de presentes materiais, mas da abundância de presença. É o prazer de uma mesa farta (seja de comida ou de sorrisos), do abraço que sustenta e da celebração da vida que se renova. A Imperatriz nos ensina que o maior luxo é a harmonia e o cuidado com quem amamos.

Conselho da Semana: Permita-se desfrutar do que você construiu. Abra o coração para receber a beleza e a prosperidade que o universo quer te entregar.

Samira da Rocha - Reprodução

imagem-colunista

Samira da Rocha

Tarot Terapêutico

Samira da Rocha é psicóloga clínica há mais de 20 anos, taróloga e estudante de astrologia desde a década de 1980. Apaixonada pelos mistérios do planeta, pelo legado de Freud , em especial a filosofia junguiana , quando mergulha nos arquétipos que sustentam o inconsciente coletivo e individual. Utiliza o Tarot Terapêutico como ferramenta de autoconhecimento, das tendências e possibilidades trazidas nos arcanos do Tarot, sem vínculo com a prática da clínica psicológica. Se você se identifica e deseja uma leitura com a Samira, entre em contato pelo WhatsApp dela - (12) 99783-1458

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal www.acessa.com

