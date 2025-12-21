Que energia maravilhosa para a semana. Aqui está uma sugestão de leitura para a sua semana , equilibrando o arquétipo do Tarot, os movimentos do céu e o espírito natalino.



A Imperatriz: O Florescer da Abundância

Como arcano da semana de 20 de dezembro, A Imperatriz (Arcano III) chega para nos lembrar que a vida é fértil e generosa. Ela representa a mãe terra, a criatividade e o prazer de viver.



Nesta semana, o convite é para sairmos do mental e aterrissarmos nos sentidos. É hora de nutrir: nutrir nossos projetos, nossos relacionamentos e, principalmente, o nosso próprio corpo. A Imperatriz não tem pressa; ela sabe que tudo tem seu tempo de maturação. Se você plantou boas sementes ao longo do ano, prepare-se para colher o brilho e o conforto que ela oferece.



O Encontro entre a Terra e o Céu



O céu astrológico desta semana marca o Solstício, com a entrada do Sol no signo de Capricórnio. Embora Capricórnio seja mestre na estrutura e na disciplina, a presença da Imperatriz suaviza essa rigidez.



Equilíbrio: Enquanto o céu pede planejamento e seriedade para o novo ano que se aproxima, a Imperatriz garante que esse esforço seja prazeroso.



Concretização: É um momento de "dar à luz" às metas. A determinação capricorniana ganha o toque de beleza e magnetismo da Imperatriz, tornando nossas realizações mais orgânicas e menos cansativas.



A Vibração do Natal: O Nascimento da Luz



A energia do Natal ressoa perfeitamente com o arquétipo da Imperatriz. Ambos falam de nascimento e de acolhimento.



Neste Natal, a vibração convida à hospitalidade e ao afeto tangível. Não se trata apenas de presentes materiais, mas da abundância de presença. É o prazer de uma mesa farta (seja de comida ou de sorrisos), do abraço que sustenta e da celebração da vida que se renova. A Imperatriz nos ensina que o maior luxo é a harmonia e o cuidado com quem amamos.



Conselho da Semana: Permita-se desfrutar do que você construiu. Abra o coração para receber a beleza e a prosperidade que o universo quer te entregar.