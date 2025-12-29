Como arcano da semana de 29 de dezembro, o 10 de Ouros surge como um presságio de plenitude e estabilidade. Esta carta não fala apenas de dinheiro, mas da riqueza que construímos ao longo do tempo: laços familiares, segurança doméstica e a sensação de "dever cumprido".

O recado é claro: é momento de olhar para trás e reconhecer as bases sólidas que foram lançadas em 2025. É uma energia de celebração em grupo, sugerindo que o sucesso é mais doce quando compartilhado com aqueles que amamos.

No Pessoal: Valorize o conforto do lar e as tradições.

Nas Finanças: Momento de solidez e planejamento a longo prazo.

No Espiritual: Reconheça a abundância que já existe na sua vida.

O Céu Astrológico e o Arcano da semana.

Esta semana é marcada pelo Sol em Capricórnio em harmonia com Saturno, o que ressoa perfeitamente com a estrutura do 10 de Ouros.

A Conexão: Enquanto o tarot fala de segurança material, os astros reforçam a necessidade de pragmatismo. Com a Lua Nova se aproximando na virada do ano, o céu pede que as intenções de 2026 sejam plantadas em solo fértil e realista.

O Clima: É uma semana de "pés no chão". A influência capricorniana traz a disciplina necessária para consolidar os ganhos do 10 de Ouros, transformando a sorte momentânea em um legado duradouro.

Honre o que você construiu, celebre suas raízes e entre no novo ano com a certeza de que a estrutura para o seu sucesso já está de pé.