COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Melhor tinto do Brasil é da Canastra

Eleito pela segunda vez como melhor vinho do Brasil, o Sabina Syrah, é feito com uvas produzidas na Serra da Canastra. O Sabina está no topo do Guia Descorchados, do crítico Patrício Tapia, que avalia vinhos dos países da América do Sul. O rótulo está em sua terceira safra e obteve 93 pontos na publicação. Ele é produzido pela Sacramentos Vinifer com uvas da Serra Canastra, em Sacramento/Minas Gerais. A safra de lançamento do Sabina Syrah, a de 2021, também já havia arrebatado a crítica, quando também foi eleito o melhor vinho brasileiro no Decanter Wine Awards. Em 2022, obteve 92 pontos e ficou entre os melhores tintos do país. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/melhor-vinho-tinto-do-brasil-e-feito-com-uva-da-serra-da-canastra/

Biblioteca em Betim é reconhecida

Uma biblioteca de Betim ganhou destaque nacional após vencer o Prêmio Pontos de Leitura 2023, oferecido pelo Ministério da Cultura (MinC). Trata-se da Biblioteca Prof. Arlindo Corrêa da Silva, do Instituto Ramacrisna. O espaço, batizado com o nome do fundador do Instituto, está entre as 300 instituições selecionadas pelo MinC e vai receber aporte de R$ 30 mil para compra de livros, acervos multimídia, equipamentos e materiais de consumo, além de ações de formação e capacitação. A premiação destaca bibliotecas comunitárias que desenvolveram atividades de promoção da leitura. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/biblioteca-em-betim-e-reconhecida-pelo-ministerio-da-cultura/

Fazenda de Uberaba é destaque

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), que completa 50 anos em 2024, destacou o trabalho que é realizado em pesquisas com bovinos e no melhoramento genético da soja no Campo Experimental Getúlio Vargas, localizado em Uberaba. O campo é a sede da Epamig Oeste, também presente nos municípios de Patrocínio e Patos de Minas (no Alto Paranaíba). A Unidade Experimental, fundada em 1937 pelo governo federal, passou para a Epamig em 1975. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/fazenda-experimental-getulio-vargas-e-destaque-em-pesquisas-para-o-agro-1.343304

Parque prestes a ser entregue

A cidade de Congonhas está prestes a receber uma adição significativa ao seu patrimônio cultural e ambiental: o Parque Natural Municipal da Romaria. Com um projeto que visa integrar o meio natural ao edificado, a iniciativa da prefeitura promete trazer benefícios tanto para os residentes locais quanto para os turistas que visitam a cidade. Localizado em um complexo cultural que abrange o Museu Congonhas, a Alameda Cidade Matosinhos de Portugal e o conjunto barroco da Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, o Parque Natural da Romaria se destaca pela sua proposta única de oferecer um espaço para a prática de exercícios físicos aliada à preservação ambiental. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33902-congonhas-parque-natural-da-romaria-financiado-pelo-pac-em-2018-esta-prestes-a-ser-entregue-a-populacao

Eletrobras vai incorporar Furnas

Os acionistas da Eletrobras aprovaram na tarde dessa quinta-feira (11) a incorporação de Furnas, em uma assembleia geral extraordinária (AGE). A informação foi confirmada pela companhia em comunicado ao mercado no início da noite de quinta-feira. A deliberação foi pouco usual para empresas desse porte, com o encontro durando poucos minutos e veio na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que cassou liminares que suspendiam a assembleia, inicialmente marcada para o dia 29 de dezembro do ano passado. Funcionários de Furnas, com apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pressionaram contra a incorporação. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/eletrobras-aprova-incorporacao-de-furnas-apos-decisao-do-stf/

Casa de Chá renasce em Poços

A Casa de Chá, um dos atrativos do Recanto Japonês em Poços de Caldas e que foi destruída por vândalos em 2016, está renascendo na cidade. A arquiteta Elizabete Emi Niwa, responsável por conduzir todo o projeto de reconstrução, está sendo responsável também por toda a reconstrução do local que ainda não está aberto para visitas. A reconstrução da Casa de Chá representa não apenas um renascimento arquitetônico, mas também uma valorização da cultura e tradição japonesa em Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/01/13/recanto-japones-celebra-o-renascimento-de-sua-incrivel-e-bela-casa-de-cha/

Site falso para “receber” IPVA

O período de pagamento do IPVA chegou e com isso bandidos se aproveitam para aplicar golpes nas pessoas que não se atentam para as artimanhas dos golpistas. E para alertar os itaunenses sobre a ocorrência destes golpes, a Prefeitura de Itaúna divulgou informações que podem levar à identificação deste crime e, assim, evitar que o contribuinte seja lesado. O alerta é não pagar sem conferir antes o documento, passo a passo e, principalmente, não acreditar em propostas de descontos extras, pois só existem dois tipos de descontos para os proprietários de veículos em Minas Gerais. (Folha do Povo – Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/bandidos-criaram-site-para-receber-ipva