Instituições reclamam por recomposição

Após a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica enfrentar um corte de, aproximadamente, R$ 30 milhões em seu orçamento para 2024, o Campus Timóteo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e o Campus Ipatinga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) podem ter prejuízos em seu custeio. Por meio de nota oficial, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) alega que os dirigentes da rede reiteram a urgente necessidade de recomposição orçamentária de suas instituições. (Diário do Aço – Ipatinga)

Alunos da Uemg temem desemprego

Alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg), unidade Divinópolis, estão apreensivos pela falta de resposta da instituição aos pedidos de colação de grau antecipada. As solicitações realizadas pelos estudantes que concluíram a carga horária no 2° semestre de 2023 estão sem previsão de serem atendidas. Conforme informações, os alunos estão recorrendo junto à universidade desde o final de novembro de 2023, mas não obtiveram respostas satisfatórias. A prática acontece para que alunos possam entrar para o mercado de trabalho. Caso informações não sejam apresentadas, o grupo planeja realizar manifestações nos próximos dias. (Divinews – Divinópolis)

Pré-carnaval começa em Sete Lagoas

De 13 de janeiro a 4 de fevereiro, blocos e bandas se apresentam em vários pontos da cidade aos finais de semana. Depois do sucesso da volta do pré-carnaval de Sete Lagoas em 2023, a Prefeitura de Sete Lagoas volta com sua programação da Festa de Momo. Durante três finais de semana de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro, antecedendo o Carnaval, a cidade estará mais uma vez em festa com blocos, cordões e bandas se apresentando em vários bairros e bares, com total apoio da Prefeitura. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Uberaba inaugura terceiro conselho

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, inaugurou o terceiro Conselho Tutelar do Município, ao lado da secretária de Desenvolvimento Social, Erika Martins. O novo Conselho e os outros dois funcionam na Rua São Mateus. O prédio foi reformado para receber o órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Uberaba conta, agora, com 15 conselheiros tutelares - cinco a mais em relação ao ano passado -, divididos entre os três Conselhos. Os mais votados nas urnas em 1º de outubro de 2023 foram eleitos para o mandato de 2024 a 2027 e iniciaram a função nesta quarta-feira, conforme decreto de designação publicado na última edição do Diário Oficial do Município. (Jornal de Uberaba)

Formiga fica oito horas sem energia

O corte de fornecimento aconteceu por volta das 4 horas. A energia só voltou quando já passava do meio-dia. Uma agente de saúde das proximidades da Escola Municipal Paulo Barbosa, que fica ao lado da estação de Cemig no Bairro Ouro Negro, disse que um estrondo chegou a acordar moradores da proximidade. Assim que as pessoas saíram para o trabalho, a coisa se complicou, sinais de trânsito não funcionavam, padarias de vários bairros perderam grande parte da produção da manhã e indústrias de confecção ficaram com costureiras e mesárias do lado de fora. Nas lojas e boutiques, a escuridão afastou os clientes. Em supermercados e mercearias não havia como passar cartões de crédito e de débito, frízeres tiveram de permanecer fechados para que produtos perecíveis não estragassem. (O Pergaminho – Formiga )

Santo Antônio do Aventureiro faz feira

Criada pela municipalidade aventureirense com o propósito de fomentar a venda e distribuição direta ao consumidor do que é produzido, em especial, pelo pequeno e médio produtor, após o recesso de final de ano volta a ser realizada, neste domingo, dia 14, a Feira da Agricultura Familiar de Santo Antônio do Aventureiro, desta vez na versão VI. Como das vezes anteriores, a feira será realizada a partir das 8 horas da manhã na Praça Barão da Conceição, e contará com produtos dos mais variados, tais como: Horti-frutis, verduras minimamente processadas, embutidos, queijos e doces variados, saborosos licores, artesanato, pastel, caldo de cana, e outros. (Jornal Além da Parahyba – Além Paraíba)

Confins com voo direto para Santiago

Em Belo Horizonte, o próximo dia 15 de junho vai ser marcado pelo primeiro voo direto da rota BH – Santiago, no Chile. A novidade faz parte da parceria firmada com a Sky Airline, companhia aérea low cost chilena, que transporta mais de 140 mil passageiros mensalmente, dominando 23% do mercado aéreo doméstico chileno. As vendas desse primeiro voo já estão disponíveis. Os voos, operados no Airbus A320neo vão conectar o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez ao terminal da capital mineira três vezes por semana. De acordo com o presidente da Belotur, Gilberto Castro, a nova rota low cost é mais um importante passo na internacionalização da capital mineira. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

