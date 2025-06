O ano de 2022 para a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) – braço assistencial da OAB-MG – foi marcado por muito trabalho, implementação de programas voltados para o apoio a advocacia e de integração entre os profissionais do interior e da capital mineira.

A gestão 2022/2024, de imediato, readequou os auxílios pecuniários e corrigiu valores de benefícios, implementou melhorias no Kit Acolhimento às parturientes e ampliou o Auxílio Extraordinário para atender as vítimas de desastres naturais, como no caso de chuvas e enchentes, comuns em Minas Gerais.

De janeiro a novembro de 2022, o Serviço Social da CAA/MG concedeu R$ 5.490.338,94 em auxílios. Para agilizar e otimizar o atendimento, as solicitação passaram a ser on-line, reestruturando e modernizando o atendimento aos solicitantes.

Programas de apoio à jovem advocacia, incentivo ao exercício da profissão e benefícios pioneiros entre entidades de classe no Brasil também foram ações prioritárias da Caixa de Assistência este ano.

O Meu Primeiro Certificado e o Meu Primeiro Site são programas implementados nessa gestão para garantir suporte aos novos advogados e advogadas no primeiro ano de profissão. Outro projeto pioneiro da CAA/MG para os profissionais do Direito foi a criação do portal Classificados CAA/MG que disponibiliza exclusivo canal de negócios, permitindo a compra e venda de serviços e produtos (novos ou usados).

Já tradicional em Minas Gerais, o JAM - Jogos da Advocacia Mineira, teve em sua vigésima edição, a maior de todos os tempos. Com mais de 3 mil inscritos em 19 modalidades esportivas, o JAM reuniu em Belo Horizonte e região metropolitana, atletas/advogados de todo o estado.

Outros eventos também mobilizaram as subseções da OAB em Minas Gerais durante o ano de 2022, criando interação e network entre a classe. O Movimente-se, realizado durante todo o ano, criou uma saudável disputa de modalidades esportivas presenciais e on-line. A Campanha anti-gripal para advogados e dependentes se consolidou como uma das mais importantes ações da CAA para a advocacia. A Cãominhada, a Semana da Saúde, e a Fan Fest para torcida pelo Brasil na Copa do Mundo também geraram grande adesão da advocacia do interior.

Convênios de grande relevância para os advogados, advogadas e seus dependentes tem demonstrado a preocupação da gestão em proporcionar oportunidades para aquisição de produtos e serviços. A lista de parceiros possui mais de 4 mil estabelecimentos com descontos exclusivos nos mais diversos segmentos, em nível nacional, estadual e municipal.

E o grande benefício conquistado pela CAA/MG nos últimos tempos: a telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein totalmente gratuita a todos os inscritos ativos na OAB-MG.

Dentre as parcerias firmadas, a CAA/MG se empenhou para oferecer aos profissionais da advocacia recursos efetivos que garantam melhorias na condição de trabalho como, por exemplo, o Advocacia Empreendedora, em parceria com o Sebrae Minas, o aplicativo de gestão contábil, com a Óbvia Contabilidade Digital, o seguro residencial da Bem Protege, dentre tantos outros.

De acordo com o presidente da CAA/MG, Gustavo Chalfun, a Caixa de Assistência vive uma nova etapa, focada na motivação e no interesse de garantir uma OAB forte, inclusiva e preparada. “Sinto-me orgulhoso em reconhecer o quanto avançamos esse ano. Enquanto presidente da Caixa e, mais ainda, enquanto advogado do interior, bem como toda a diretoria da entidade, sei da relevância que as ações de integração e de desenvolvimento social e profissional assumem para toda a advocacia do nosso estado, por isso, a Caixa trabalha diuturnamente para estar presente em todos os cantos de Minas”, finaliza.

Para saber mais informações sobre os programas e ações da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, basta acessar www.caamg.org.br