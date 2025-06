COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Tarifa de ônibus reduzida em Ubá

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Ubá, da Procuradoria de Justiça Direitos Difusos e Coletivos e do Procon Estadual (Procon-MG), celebrou um acordo com a Viação Ubá Transportes Ltda e a Prefeitura de Ubá, na Zona da Mata mineira, para reduzir as tarifas de ônibus no município. A partir desta quarta-feira (1º), até 31 de dezembro, as tarifas serão reduzidas de R$ 4,80 para R$ 4,50; de R$ 6,90 para R$ 6,50; e de R$ 10,20 para R$ 9,50. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/29-04-2024/tarifas-onibus-baratas-uba.html

Fiscalização em barragens

O Governo de Minas realizou a 7ª edição da Operação Especial Preventiva Integrada de Fiscalização de Barragens, vistoriando 21 barragens, sendo 19 de rejeitos e 2 de acumulação de água. A ação visa detectar anomalias após o período chuvoso e garantir a segurança das estruturas. Problemas de conservação foram encontrados em quatro barragens, resultando em notificações aos empreendedores para realizar a manutenção necessária. Além disso, o Corpo de Bombeiros desenvolveu um plano de ação emergencial para possíveis ameaças, reforçando a resiliência da comunidade diante de desastres. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/32786/operacao-integrada-do-governo-de-minas-promove-fiscalizacao-preventiva-em-21-barragens

Cinema para alunos da zona rural

A 4ª Lumiere – Mostra de Cinema na Roça 2024, iniciativa que busca democratizar o acesso ao cinema para crianças em áreas rurais, estreia em Varginha, beneficiando cerca de 400 alunos em quatro escolas. Com curtas-metragens selecionados e a distribuição de bolsas para oficinas de linguagem audiovisual, o projeto promete momentos de cultura, diversão e aprendizado. Os curtas selecionados abordam temas como inclusão, amizade, aventura e preservação do meio ambiente, proporcionando uma experiência enriquecedora aos espectadores. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/projeto-leva-cinema-para-alunos-da-zona-rural-de-varginha/)

Corpo de bombeiros integra missão

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) está participando de uma missão de assistência humanitária na República Cooperativa da Guiana, onde incêndios de grandes proporções têm ocorrido. Enviada pelo Governo Federal através da Agência Brasileira de Cooperação, a comitiva brasileira, composta por especialistas em combate a incêndios florestais, tem como objetivo realizar uma avaliação conjunta da situação nas áreas afetadas. Essa é a quinta missão internacional do CBMMG, demonstrando seu compromisso com a ajuda humanitária em situações de desastre ao redor do mundo. (Andradas Hoje)

https://jornalandradashoje.com.br/corpo-de-bombeiros-de-minas-gerais-integra-missao-humanitaria-na-guiana/)

Festa de 100 anos de Carandaí

A Prefeitura Municipal preparou uma festa muito especial para celebrar o Centenário de Carandaí. O evento foi realizado de 25 a 28 de abril, com grandes shows gratuitos no Parque de Exposições. O primeiro dia das festividades foi um verdadeiro sucesso, com show no palco Terra pela talentosa Ludmila Souza. Além disso, o palco Centenário vibrou com a apresentação do Falamansa, tornando a noite ainda mais memorável. (Jornal Panorama)

https://jornalpanoramaminas.com.br/festividades-em-comemoracao-aos-100-anos-de-carandai-agitam-o-municipio-com-shows-emocionantes/)

Cemig investirá em manutenção preventiva

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) planeja investir R$ 29 milhões em manutenção preventiva na região Centro-Oeste do estado de Minas gerais, beneficiando aproximadamente 895 mil clientes. Esses recursos serão direcionados para atividades como poda de árvores, vistorias de rede de média tensão com o uso de drones e termovisão, além da substituição de componentes essenciais da rede elétrica. Esse investimento faz parte de um programa mais amplo de R$ 311 milhões destinados à manutenção da rede elétrica em todo o estado, visando melhorar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia. (Portal Gerais)

https://portalgerais.com/cemig-investira-r-29-milhoes-em-manutencao-preventiva-na-regiao/

Agente poderá entrar em imóvel

A legislação municipal de Poços de Caldas autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, para combater ativamente a propagação do mosquito transmissor da Dengue, Febre Chikungunya e Zika. Com essa medida, os agentes têm autorização para inspecionar não apenas áreas externas, mas também internas das residências, fortalecendo as ações preventivas e protegendo a saúde pública da cidade. O coordenador da Vigilância Ambiental ressaltou a importância dessa legislação como um passo crucial na proteção da saúde da população. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/agente-podera-entrar-em-imovel-desabitado-em-pocos-para-combater-dengue/

Encontro de Balonismo reúne mais de 20 mil

O 1º Encontro de Balonismo promovido pela Prefeitura de São Sebastião do Paraíso reuniu aproximadamente 20 mil pessoas no Campão Municipal. O evento, que contou com a exposição de quatro balões e sobrevoo na cidade, proporcionou à população uma experiência única e divertida. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo destacou a importância da colaboração das diversas secretarias municipais para o sucesso do evento. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216693