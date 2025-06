COLUNA MG

Usiminas reduz 15% de emissões

A Usiminas lançou um plano de descarbonização com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 por tonelada de aço bruto produzido em 15% até 2030, baseando-se em 2019. Esse plano faz parte da agenda ESG da empresa e se concentra em quatro eixos principais: eficiência energética, otimização do mix de matérias-primas, substituição parcial de combustíveis por biomassa e aumento da utilização de energia renovável. O presidente da Usiminas destaca que a descarbonização é uma oportunidade para impulsionar a inovação, competitividade e crescimento sustentável de longo prazo da companhia. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Municípios promovem Dia D

O Governo de Minas está promovendo a estratégia Vacina Mais Minas, em parceria com o Programa Saúde na Escola, para sensibilizar a população sobre a importância da vacinação. O objetivo é aumentar as coberturas vacinais em todo o estado, com ações de mobilização que incluem verificação da situação vacinal e atualização da Caderneta de Vacinação. Mais de 1800 escolas estão envolvidas na iniciativa, que terá um Dia D de vacinação no sábado, 13 de abril, com mais de 450 cidades participantes. A mobilização visa proteger a população contra doenças contagiosas e promover a imunização coletiva. (Portal G37 – Divinópolis)

Festa do Trabalhador em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas realizará a Festa do Trabalhador de 2024 no dia 1º de maio no Parque Náutico da Boa Vista, com shows gratuitos. Os ingressos serão trocados por 2kg de alimentos não-perecíveis (arroz, feijão ou macarrão) ou 2 litros de óleo ou leite, para montagem de cestas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A programação inclui apresentações de Alan & Alex, + Uma Moda e David Abreu, além do show imperdível de Bruno & Marrone, uma das maiores duplas sertanejas do país. (Diário Sete Lagoas)

Agro influencer em Manhuaçu

Rafael Stefani, conhecido agro influencer do perfil Café no Brasil, participará como palestrante no 25º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas, em Manhuaçu-MG, e sua palestra abordará o tema "Os jovens na cafeicultura". Stefani compartilhará sua experiência e visão sobre a participação dos jovens no setor cafeeiro, contribuindo para promover a troca de conhecimentos e fortalecer a cafeicultura na região. Com o perfil Café no Brasil, Rafael é conhecido por mostrar o cotidiano do Sítio Santa Maria, onde produz café arábica, e oferece informações sobre o setor para cafeicultores e interessados. (Diário de Manhuaçu)

Alunos fazem doação para entidades

Durante os meses de fevereiro e abril, os calouros de Medicina da faculdade Afya Ipatinga arrecadaram 5.801 litros de leite como parte do programa Trote Cidadão. Essa iniciativa solidária envolveu os alunos em ações sociais junto à comunidade, beneficiando duas entidades locais: o Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (NAEMC) e o Lar Paulo de Tarso. A arrecadação proporcionou tranquilidade às entidades, garantindo suprimentos alimentares essenciais, e os alunos puderam participar ativamente dessas atividades, oferecendo carinho, atenção e diversas formas de apoio aos abrigados. (Portal da Cidade – Ipatinga)

Atleta itaunense representa o Brasil

A atleta itaunense Angélica Oliveira está prestes a representar o Brasil na Copa Mercosul de Fisiculturismo, que ocorrerá em Mendoza, na Argentina, nos dias 4 e 5 de maio. Angélica expressa sua honra em participar deste prestigiado evento internacional após meses de treinamento intenso e dedicação incansável. Como uma atleta em ascensão na modalidade, Angélica espera não apenas competir, mas também inspirar outros por meio de sua disciplina e determinação. Sua jornada no fisiculturismo começou em 2023. (Jornal Integração – Itaúna)

Escritor relata vida em confinamento

Depois de 69 anos, Nelson Pereira Flôres volta à sua terra natal, Águas Vermelhas, lançando obra onde revela o drama da separação familiar por causa da hanseníase. O lançamento do livro “A Rosa e o Machado: Memórias de um brasileiro excluído”, será na sexta-feira, dia 12 de abril, durante solenidade na Câmara Municipal de Águas Vermelhas. A obra, publicada pela editora Autores do Brasil, é uma autobiografia que aborda, em 750 páginas, os anos vividos na Colônia Santa Isabel, em Betim, a saudade de sua terra natal, e o confinamento compulsório em colônias pelo Brasil, de ex-pacientes com hanseníase. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Caminhão leva robótica para jovens

O Projeto FabriLab oferece oficinas gratuitas de tecnologia, robótica e programação para crianças e adolescentes em Coronel Fabriciano. Estacionado na Associação Solidariedade Brasil-Togo, o caminhão da robótica visa proporcionar experiências educativas e inovadoras para jovens que normalmente não têm acesso a esse universo tecnológico. As oficinas acontecem dentro do caminhão e buscam despertar o interesse e promover o aprendizado nessas áreas fundamentais nos dias de hoje. Os participantes, com idades entre 10 e 17 anos, podem comparecer ao local acompanhados de seus responsáveis, para participar das atividades. (Jornal Classivale – Ipatinga)

