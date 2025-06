A Sigma Lithium é um modelo para outras empresas que estão chegando na região. Empresa investe em educação, saúde, infraestrutura, sustentabilidade e igualdade de gênero, demonstrando compromisso com as comunidades locais. Fundo Dona de Mim, em Itinga e Araçuaí, é a maior iniciativa privada no Brasil voltada à geração de renda de mulheres que se tornam microempreendedoras a partir de suas vocações e sonhos.

A indústria do lítio, mineral essencial para fabricação de baterias para veículos elétricos está impulsionado a economia, promovendo investimentos em infraestrutura, criando e empregos e estímulo o comércio do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma região historicamente marcada por desafios econômicos e sociais.

A região teve um crescimento de 20% em 2023, o melhor resultado do estado, estimulado pela empresa brasileira Sigma Lithium que investiu R$ 3.8 bilhões na produção de lítio de maneira sustentável para atender o mercado internacional. A empresa é responsável pela geração de 21 mil postos de trabalho sendo, 1.500 empregos diretos, aproximadamente 13 mil empregos indiretos. Cerca de 85% de mão de obra são contratações local.

A Sigma Lithium exemplifica o potencial dessa indústria para contribuir para o desenvolvimento das comunidades vizinhas às instalações industriais. A companhia também tem investido em educação, infraestrutura, sustentabilidade e igualdade de gênero, demonstrando um compromisso com a responsabilidade social que pode servir de modelo para outras empresas que estão chegando na região em busca de lítio.

A empresa se tornou a maior investidora no Vale do Jequitinhonha, contribuindo para não apenas na economia, mas também no social, preservação ambiental e cultural, com diversos projetos na comunidade.

Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero

Um desses projetos visa o empoderamento das mulheres. A Sigma Lithium, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, desenvolveu e financiou o Programa de Microcrédito Fundo Dona de Mim, em Itinga e Araçuaí. É a maior iniciativa privada no Brasil voltada à geração de renda de mulheres que se tornam microempreendedoras a partir de suas vocações e sonhos.

O programa conta com orientação financeira, uma plataforma de cursos online e eventos presenciais de formação empreendedora, além de mentoria para o desenvolvimento dos negócios. A empresa já investiu R$ 3,6 milhões em linhas de crédito de R$ de 2 mil para 2 mil microempreendedoras.

A Sigma Lithium já anunciou expansão do programa para alcançar 10 mil concessões de crédito que vai beneficiar 50 mil pessoas na região. Ao lado da formação e acompanhamento pós crédito. O resultado da iniciativa é a construção de uma rede empreendedora que empodera mulheres.

O programa está conectado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para igualdade de gênero,trabalho decente e crescimento econômico,redução das desigualdades e parcerias e meios de implementação.

A Sigma Lithium tem investido também em projetos educacionais para promover a inclusão e o desenvolvimento de habilidades entre as comunidades locais. Programas de capacitação profissional são oferecidos com o objetivo de preparar os moradores para oportunidades de emprego na mineração e em setores relacionados. Estes programas incluem treinamento técnico, workshops de habilidades práticas e educação continuada.

O Programa Educação que Transforma é outro exemplo, a empresa construiu e reformou e escolas e creches (ensino básico e fundamental) em todas as comunidades de zona rural inseridas dentro da área de impacto direto do empreendimeto, além de implementar programação cultural e desportiva em horário integral em todas as escolas do projeto.

A Sigma Lithium acredita que o desenvolvimento social do território está ligado ao cuidado com as crianças e adolescentes da região. Seu programa social atualmente inclui a construção de 4 escolas que atende 320 alunos. A empresa planeja a reforma e ampliação de mais 6 escolas e a implementação de horário integral para beneficiando outros 480 alunos. O programa prevê o financiamento de projetos de contraturno escolar e a oferta de novos cursos extracurriculares e técnicos.

Segurança Hídrica e Alimentar para 100% das comunidades vizinhas

Também alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o programa Seca Zero, incentiva irrigação para agricultura de subsistência beneficiando 10% da população economicamente ativa masculina da região. A Sigma construiu 1,4 mil estruturas para captação de água das chuvas gerando 7 mil postos de trabalho. O programa prevê um total de 2 mil estruturas de captação, para beneficiar 10 mil pessoas.

Já o programa Água para todos distribuiu mil caixas d’água para a comunidade, dando acesso a 6 mil pessoas à água potável. Em doze meses de abastecimento ininterrupto, mais de um milhão de litros de água doados. A Sigma planeja distribuir um total de três mil caixas d’água, que vão beneficiar 18 mil pessoas. Atualmente, 100% das comunidades vizinhas da Sigma já estão bebendo água potável.

A empresa também tem implementado iniciativas para combater a fome. O programa Fome Zero teve início durante o ano de 2021 no auge da pandemia da Covid-19 para as famílias vulneráveis da região de Araçuaí e Itinga. Ao todo o Programa impacta mais de 36 mil pessoas anualmente, totalizando mais de 3 milhões de refeições doadas por ano.

