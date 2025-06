A partir deste mês, o serviço será oferecido a todos os advogados, advogadas e estagiários, adimplentes com carteirinha da OAB, além de dependentes e funcionários da CAAMG e seus dependentes, como explica a diretora da Caixa de Assistência Silvina Mendes. “Com esta nova formatação, a CAA conseguiu ampliar a capacidade de atendimento, bem como incluir os dependentes dos beneficiários da CAAMG, para fins de obtenção dos descontos, tanto em consultas, quanto na aquisição dos óculos. A partir de agora, os advogados e estagiários que tiverem o interesse na realização da consulta gratuita, deverão contatar o Setor de Convênios da Caixa, o qual validará a realização da consulta junto à Clínica Dr. Reinaldo Sieiro”, explicou a diretora.

A CAAMG vai custear 40 consultas oftalmológicas mensais, no valor R$150, exclusivamente para advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB-MG. Essas consultas serão agendadas pelos advogados e estagiários junto à clínica credenciada, por intermédio do Setor de Convênios, que pode ser acionado pelo telefone (31) 2125-6367 ou pelo email: convenios@caamg.com.br. Posteriormente, com o receituário em mãos, os beneficiários poderão obter descontos na Optical Fossali para adquirir os óculos.

Vale destacar também, que, aos beneficiários socioeconomicamente carentes, devidamente comprovados pelo setor de Serviço Social, serão oferecidos um subsídio de R$ 200,00 para aquisição de óculos, além de descontos especiais. Esse público poderá receber o voucher junto ao Serviços Social da CAAMG, nos termos da Resolução 14/2023.

Para esclarecimento de dúvidas, basta ligar para (31)3555-2508 ou enviar e-mail para s.social@caamg.com.br.