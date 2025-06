Campanha de vacinação, cursos online, convênios, descontos em eventos, pronto atendimento virtual do Hospital Israelita Albert Einstein, atendimento psicológico online, personal trainer virtual e alguns medicamentos a preço custo na Drogaria Assistencial. Essas e muitas outras facilidades estão acessíveis somente pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) e com exclusividade, para os profissionais da advocacia e estagiários. Ao todo são mais de 4 mil, entre benefícios, vantagens e auxílios para quem estuda direito, basta ser inscrito na OAB-MG.

Quem já usufrui de algumas dessas vantagens, é Mateus Cardoso, estudante de direito do 9º período na UFMG e estagiário na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para o estudante, que está bem próximo de se tornar um jovem advogado, “a Caixa de Assistência tem feito um excelente trabalho extensivo aos estagiários, que podem ter acesso a diversos benefícios, como atendimento psicológico e eventos culturais. Pessoalmente tive acesso à ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Na ocasião obtive um desconto de quase 50% na compra do ingresso, por ser um convênio com a CAAMG. Graças ao desconto, foi possível viver essa experiência maravilhosa de assistir a ópera”, revelou o estagiário.

Outro benefício comentado pelos estagiários, que em breve entrarão para a jovem advocacia, são os escritórios compartilhados. Semelhante a um coworking, nos escritórios compartilhados, advogados e estagiários têm à disposição, gratuitamente, a estrutura necessária para exercer o trabalho com todo o conforto e dignidade. Há salas de reunião, computadores e internet de alta velocidade. No local, podem ser realizadas reuniões, audiências de forma remota e outras atividades. Para a utilização do espaço, é necessário agendamento, para isso, basta entrar em contato por telefone e pelo site da CAAMG.

Descontos CAAMG

A CAAMG mantém auxílios, convênios e parcerias exclusivas que beneficiam diretamente os estagiários e até seus dependentes. Descontos em cursos, produtos e serviços e acesso a eventos são apenas algumas das vantagens proporcionadas pela Caixa de Assistência, fortalecendo ainda mais a relação com os estagiários. O estagiário e seus dependentes, têm acesso a descontos exclusivos por intermédio das parcerias mantidas pela CAAMG que prestam serviços automotivos, de compra, entretenimento, lazer, educação, conveniência e saúde, tudo para garantir diversas vantagens a seus usuários.

