Durante os dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu em Belo Horizonte, a maior Conferência de Advogados e Advogadas do Brasil, um evento realizado a cada três anos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O SINDIJORI - Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais esteve presente nesse significativo encontro da OAB, representados pelo Chefe de Reportagem do Jornal AGORA, Thiago Filgueiras, que é também bacharel em Direito.

Além disso, notáveis figuras do mundo jurídico, magistrados, membros do MP e Defensoria, diversos outros profissionais da advocacia marcaram presença na 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira.

Este evento, com o tema “Constituição, Democracia e Liberdades”, foi um espaço de discussão das questões jurídicas mais relevantes, especialmente aquelas pertinentes ao contexto atual do país. A programação consistiu em 50 painéis e duas conferências magnas, contando com a participação de quase 500 palestrantes, tanto nacionais quanto internacionais.

Organizado pelo Conselho Federal da OAB em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), o evento reuniu diversas autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, incluindo o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, bem como os ministros do STF Dias Toffoli e Edson Fachin.

Durante a abertura, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, reforçou o compromisso da Ordem na defesa das garantias e prerrogativas da advocacia, destacando sua importância na excelência do ensino do Direito, na liberdade do povo brasileiro, na ampla defesa e no devido processo legal.

Em uma entrevista ao Sindijori, o presidente da OAB/MG, Dr. Sérgio Leonardo, enfatizou a relevância do evento em Minas Gerais, ressaltando a movimentação econômica na capital e a oportunidade de debates e networking entre os profissionais do Direito. Ele salientou o fortalecimento da profissão advocatícia como a voz do cidadão perante o sistema judiciário.

Da mesma forma, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais - CAA-MG, Gustavo Chalfun, também conversou com o repórter Thiago Filgueiras e expressou sua satisfação em receber mais de 20 mil advogados e advogadas em Belo Horizonte, discutindo mais de 50 painéis relevantes durante as mais de 500 palestras oferecidas. Ele destacou a importância desses temas para o benefício de todos os participantes.

A 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como o maior congresso da área jurídica em uma semana, com a participação de 21.960 congressistas no Expominas, em Belo Horizonte/MG. A adjudicadora oficial do Guinness, Camila Borestein, anunciou este feito notável em 29 de novembro.

O presidente da OAB/MG, Sérgio Leonardo, disse que os advogados atuam em prol da pacificação social (Euler Junior/TJMG)