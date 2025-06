O Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA), por meio de seu Conselho, realizou uma visita a José Fernando Coura, presidente em exercício da FIEMG. O encontro ocorreu no dia 8 de novembro, na sede da Federação Mineira, em Belo Horizonte. “É uma alegria receber esse abraço fraterno de parte de nosso Conselho, que veio me cumprimentar por ser um representante do setor mineral à frente da FIEMG. Isso me enche de orgulho” , comentou Coura.

Entre os visitantes estava Eduardo Couto, diretor jurídico da Cedro Mineração, conselheiro do SINDIEXTRA e presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB Nacional. “O encontro hoje é muito importante para o setor mineral e toda sua cadeia produtiva. Somos responsáveis por parte significativa do PIB mineiro e pela geração de milhares de empregos em todo o estado”, afirmou Couto, ressaltando que a atividade mineradora é feita de maneira responsável socialmente e ambientalmente. “Estamos desenvolvendo um trabalho social expressivo, em especial nas comunidades do entorno. Isso vem fazendo a diferença na vida das pessoas”, disse.

O conselheiro também pontuou a relevância da Federação Mineira para o setor mineral do estado. “A FIEMG, por meio do presidente Flávio Roscoe, José Fernando Coura e demais executivos, vêm fazendo um trabalho excepcional de representatividade e defesa de nosso setor e de toda a indústria mineira”, afirmou.

O Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA) é presidido por Luís Márcio Vianna e desenvolve importantes ações junto às empresas mineradoras.

José Fernando Coura recebe representantes da Amagis

Dr. Luiz Carlos Rezende e Santos, Dra. Juíza Rosimere das Graças do Couto, Dr. Auro Aparecido Maia de Andrade e Bruno Gontijo, da Associação dos Magistrados de Minas Gerais (Amagis), visitaram, no dia 8 de novembro, a sede da da FIEMG. A comitiva foi recebida por José Fernando Coura, presidente em exercício da Federação mineira. Segundo Coura, durante o encontro de cortesia foram debatidos assuntos importantes para o desenvolvimento econômico e social do estado de Minas Gerais.

O executivo também pontuou que a visita foi motivada por sua participação no Congresso da

Magistratura Mineira, realizado neste ano em Ouro Preto. O Fórum, cujo tema foi “A Magistratura Mineira em seu Sesquicentenário: sua Histórica Missão de Pacificação e Evolução Social”, promoveu debates e reflexões sobre política pública e legislação.

Para o Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da Amagis, o momento foi histórico. “É uma grande oportunidade de encontrar Coura, um republicano incentivador da política, que ocupa a presidência da FIEMG interinamente”, disse, afirmando admirar o trabalho da instituição. “O trabalho aqui realizado é de muita responsabilidade, que promove a qualidade de vida das pessoas por meio da melhoria do ambiente de negócio de Minas Gerais, da manutenção de empregos e de investimentos em inovação e tecnologia”, ponderou.

Representantes da AMMP são recebidos na FIEMG

José Fernando Coura, presidente interino da FIEMG, recebeu, no dia 6 de novembro, na sede da Federação mineira, em Belo Horizonte, Dra. Luz Maria e Dr. José Silvério Perdigão de Oliveira, vice-presidente e diretor financeiro, respectivamente, da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP).

“Foi uma visita de cortesia, para troca de informações e de experiências essenciais para o setor produtivo mineiro”, afirmou Coura, lembrando que esteve presente ao evento de tributo aos 70 anos da AMMP, realizado em agosto deste ano na cidade de Ouro Preto.

José Fernando Coura, vice-presidente da FIEMG, está substituindo Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, que está em uma missão internacional na China.