O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), Gustavo Chalfun, participou na quarta-feira, 14 de junho, da solenidade de abertura da 18ª Conferência da Advocacia Mineira, que reuniu, em Uberlândia, profissionais de todo o país para a discussão de temas importantes para a classe. A cerimônia, que contou com a participação de 2.352 pessoas, foi aberta pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, seguida de discurso do presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, e do presidente da CAAMG Gustavo Chalfun.

O presidente da CAAMG lembrou, durante o discurso, a importância da profissão para a sociedade. “Na advocacia, emprestamos nossa voz aos que nos procuram. Sem a advocacia, não existiria a democracia. Somos os responsáveis pelo fortalecimento das instituições, da constituição e da construção de regras e princípios que garantem os valores fundamentais que regem a sociedade. A luta por todos esses direitos foi liderada por advogados e advogadas e continua nos dias atuais”, afirmou. Gustavo Chalfun falou também dos benefícios oferecidos pela CAAMG para os mais de 140 mil advogados e advogadas de Minas.

Lançamento da Rádio CAAMG

Durante a abertura da conferência foi feito o lançamento da Rádio CAAMG em um programa transmitido ao vivo por meio de streaming e que pode ser visto pelos participantes que estavam no auditório do evento por meio de telões.

A Rádio CAAMG é uma iniciativa da gestão 2022/2024 em Minas Gerais como um veículo de comunicação de conteúdo exclusivo para a advocacia mineira e veiculado em escritórios compartilhados, ambientes particulares e nas dependências das subseções e escritórios. Ela está disponível nas principais plataformas de streaming e também pelo site da CAAMG. Na programação, playlists de diversos estilos musicais e programas de entrevistas, debates, informativos e de entretenimento, com assuntos relevantes à profissão do Direito.

Na abertura da solenidade, Beto Simonetti discorreu sobre a relevância da conferência para debater temas atuais, como novas tecnologias para o exercício profissional, inclusão, diversidade, igualdade e a atuação dos jovens na advocacia. Sérgio Leonardo ressaltou o trabalho da atual gestão da Ordem alinhada ao Conselho Federal. “Uma gestão da advocacia para a advocacia, sem descuidar das missões institucionais da Ordem. Nós temos um compromisso muito sério com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa dos direitos humanos, com a luta pela justiça social, com a defesa das liberdades e com o aperfeiçoamento do Sistema de Justiça”, disse Sérgio Leonardo.

Um dos pontos altos da cerimônia foi a homenagem prestada à conselheira federal da OAB, Misabel Derzi, patronese da Conferência.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, encerrou a solenidade. “O que me traz à Minas hoje é o interesse que nós temos de inovar, incluir e avançarmos juntos nas pautas da advocacia brasileira e é o que temos feito diariamente. Para o Conselho Federal é uma satisfação presenciar mais uma conferência voltada para a capacitação e integração de nossa classe. A seccional da OAB do estado de Minas Gerais mantém uma forte fidelidade e alinhamento com o Conselho Federal e as lutas da advocacia em todo o país. Vocês representam mais de 143 mil advogados e advogadas, braços e mentes fundamentais para a Ordem e para a cidadania nacional. Por isso recebemos as iniciativas da OAB de Minas com muita honra e entusiasmo”, falou.

Compuseram também a mesa de honra a vice-presidente da OAB-MG, Ângela Botelho; a vice-presidente da CAAMG, Vanja Honorina, o presidente e a vice-presidente da subseção de Uberlândia, José Eduardo Batista e Juliana Simão Curi, respectivamente; demais integrantes da diretoria seccional; conselheiros, outros dirigentes de subseções; representantes da Caixa de Assistência dos Advogados e da Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais; além de integrantes das comissões temáticas.

A Conferência deste ano teve como tema “Inovar, incluir e avançar”, lema da gestão 2022/2024 da seccional mineira. Foram realizados ao todo 25 painéis. Entre os temas, estão Inovações Tecnológicas; Novas tecnologias como instrumento do Direito Sindical; Prerrogativas e Ética Profissional; Direitos Sociais e Trabalhistas; Inclusão, Diversidade e Igualdade; Direito Penal; OAB Jovem – UFC Jurídico; Mulher Advogada.