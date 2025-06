Visando promover a interação comercial e promover negócios entre a advocacia mineira, a CAA/MG lança o Portal Classificados CAA, no novo site da entidade (clique aqui). Exclusiva para profissionais inscritos na Ordem, a plataforma é inovadora, já que a seccional de Minas Gerais é a primeira a oferecer o serviço no Brasil.

Pela ferramenta, os inscritos vão poder anunciar e vender produtos e serviços, de forma gratuita. As publicações poderão ser feitas inserindo o número da inscrição da OAB e serão validadas pelo setor responsável.

“A instituição não visa lucro e não realiza a intermediação das vendas, compras, trocas ou qualquer outro tipo de transação feita pelos usuários, somente disponibiliza a plataforma para que o anunciante anuncie o produto ou serviço e os interessados façam o contato”, explica Francielle Reis, coordenadora do Departamento Jurídico da CAA/MG.

De acordo com presidente Gustavo Chalfun, a iniciativa traz mais integração entre os inscritos. “A CAA busca ampliar as possibilidades de networking entre os advogados e advogadas de Belo Horizonte e interior do estado.

A plataforma de negócios vai promover desde grandes transações como por exemplo a venda de imóveis, até a geração de renda complementar”, pontua Chalfun.