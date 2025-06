A FIEMG Regional Zona da Mata realizou, na semana passada, uma reunião de trabalho, restrita alguns convidados, para receber o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio; o subsecretário de Desenvolvimento Regional de Minas Gerais, Douglas Cabido; e o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade de Juiz de Fora, Ignacio Delgado.

O evento foi realizado no teatro, seguindo todos os protocolos de distanciamento e contou com a presença de lideranças políticas e empresariais da cidade. A ideia do encontro foi abrir um espaço de discussão do papel de cada um dos agentes políticos e empresariais para o desenvolvimento da Zona da Mata mineira. O formato escolhido foi o de debate, contando também com a participação do presidente da FIEMG Regional ZM e do Sindipan-JF, Heveraldo Castro; do vice-presidente da FIEMG, Tadeu Monteiro; do diretor da FIEMG Regional ZM e presidente do Sinduscon-JF, Aurélio Marangon Sobrinho, e da secretária de Fazenda de Juiz de Fora, Fernanda Finotti, entre outras lideranças políticas e empresariais.

Tadeu Monteiro destacou que o intuito da iniciativa é construir pontes, criar sinergias, discutir o que pode elevar Juiz de Fora a um patamar melhor na economia. “Precisamos pensar em como construir esse desenvolvimento juntos”, disse. O secretário Fernando Passalio afirmou que encontros como este nos possibilitam ser mais assertivos no governo. “É necessário trabalhar e traçar um plano de ação efetivo para que a Zona da Mata consiga atrair esses investimentos. Precisamos nos unir, construir um projeto juntos, com ações de curto, médio e longo prazo, estabelecer índices de viabilidade e dividir as responsabilidades”, disse.

Para Heveraldo Castro, é necessário divulgar e mostrar o que Juiz de Fora tem de melhor em todos os setores, para que os empreendedores tenham vontade de investir aqui. Já o subsecretário Douglas Cabido ressaltou a necessidade de cortamos as burocracias e seguirmos o que o governador Zema sempre afirma: “Minas tem que ser o melhor estado para se empreender no Brasil”.

Ignacio Delgado destacou o trabalho que vem sido desenvolvido pela Prefeitura de Juiz de Fora para melhorar o ambiente negocial e se colocou à disposição das entidades para discutir e realizar projetos voltados para o crescimento econômico e Aurélio Marangon ressaltou a participação do Sinduscon-JF no Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade. “Vamos elaborar um documento sobre os gargalos que o setor da indústria da Construção Civil enfrenta, principalmente no que se refere à agilidade na aprovação de projetos. Somos um dos setores que mais movimenta a economia e não podemos enfrentar tantas dificuldades”, disse. Após o debate, o espaço foi aberto para questionamentos do público presente.