Lafaiete inaugura viaduto

A MRS Logística e a prefeitura de Lafaiete inauguram o Viaduto Padre Ermano José Ferreira e a Ponte Geraldo Dias Moreira. As estruturas, que representam um investimento de R$ 46 milhões, foram construídas para melhorar a segurança ferroviária e a mobilidade urbana, eliminando duas passagens em nível na cidade. O viaduto, com 160 metros de extensão, e a ponte, de 40 metros, são considerados uma das maiores intervenções viárias da história do município, proporcionando benefícios significativos à população ao integrar de maneira mais segura a ferrovia com o ambiente urbano. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

2º Festival Abrasel de Gastronomia

O 2º Festival Abrasel de Gastronomia lançado dia 31 de julho, acontecerá ao longo de agosto em Governador Valadares, com a participação de mais de 60 estabelecimentos. Este ano, o festival destaca o feijão tropeiro em homenagem aos 140 anos de Figueira, com 20 bares competindo nessa categoria. Os pratos serão avaliados por uma comitiva técnica e pelo público, que poderá votar através de QR Codes disponíveis nos locais participantes, além de concorrer a prêmios. Os critérios de avaliação incluem apresentação, sabor e inovação, e os pratos devem ser exclusivos para o evento. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Projeto usa dança como terapia para câncer

Em Varginha, o projeto "Dançaterapia para Mulheres com Câncer" utiliza a dança como uma forma de terapia para mulheres com câncer e suas acompanhantes. Realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e apoiado pela Biotécnica e Unimed, a iniciativa visa complementar os tratamentos convencionais, promovendo benefícios como melhora na flexibilidade, coordenação e equilíbrio, redução do estresse e da ansiedade, além de aumentar a autoestima e a interação social, proporcionando uma sensação de pertencimento e alívio dos sintomas de depressão. (Folha de Varginha)

Relíquias são recebidas com festa

Na tarde de segunda-feira (29), Três Pontas recebeu com grande devoção as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, em uma celebração marcada por uma chuva de rosas. A visita das relíquias, que inclui o fêmur e os ossos do pé da santa, faz parte das comemorações dos 150 anos de seu nascimento, 100 anos de sua canonização e dos 100 anos do Carmelo de Camaragibe. O trajeto foi acompanhado por fogos, buzinaços e até atletas correndo ao longo do percurso. Fiéis montaram altares em suas residências e se aglomeraram para tocar, orar e registrar o momento único. (Correio Trespontano)

Fundinho Festival Jazz e Blues

O Fundinho Festival Jazz e Blues 2024, que celebra os 136 anos de Uberlândia, acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto. A oitava edição do festival oferecerá 17 horas de programação musical gratuita, com apresentações de 10 atrações de jazz e blues, incluindo grupos nacionais, regionais e locais. O evento, apresentado pelo Governo de Minas Gerais e outros patrocinadores, contará também com uma vila gastronômica, chopes artesanais e infraestrutura completa para conforto e segurança do público. A expectativa é atrair mais de oito mil visitantes e superar a edição anterior. (Jornal de Patrocínio)

Caratinga implanta Serviço de Acolhimento

O Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, denominado “Família Acolhedora”, está em fase de implantação em Caratinga. O Serviço organiza o acolhimento, em caráter excepcional e provisório de crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 18 anos, em residências de Famílias Acolhedoras cadastradas, segundo os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se trata de adoção, mas, famílias dispostas a acolher estas crianças e adolescentes pelo período determinando judicialmente. (Diário de Caratinga)

Orquestra Filarmônica em Araxá

Em agosto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizará uma série de eventos em Araxá, com patrocínio da CBMM. A programação inclui um intercâmbio cultural com músicos locais e oficinas de Arranjo e Criação Musical nos dias 6 e 7, seguidas de um concerto didático para alunos de escolas públicas no Centro Cultural Uniaraxá. A estada da orquestra realizará com um concerto gratuito ao ar livre no dia 8, apresentando clássicos de Tchaikovsky, Mozart, Strauss Jr. e outros compositores, sob a regência do maestro José Soares. Todas as atividades são gratuitas e têm interpretação em Libras, promovendo a democratização da música clássica. (Jornal Clarim – Araxá)

