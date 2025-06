COLUNA MG

Programa de moedas locais tem adesões

Mais de 20 prefeituras em Minas Gerais expressaram interesse no Programa de Moedas Locais do Sebrae Minas. Até agora, Resplendor e Mato Verde são os pioneiros no país, lançando as moedas Ubérrima e Verdinha, respectivamente. O Sebrae Minas pretende expandir o programa para outras prefeituras a partir de 2025, após avaliar o desempenho das moedas nos municípios já participantes. As moedas públicas locais promovem a retenção de riqueza nos pequenos municípios e podem gerar receita pública direta, garantindo a sustentabilidade do programa. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Timóteo sedia festa da Diocese

A cidade de Timóteo foi escolhida para sediar a festa de 59 anos de Itabira-Coronel Fabriciano. A Festa da Diocese será neste domingo (9), a partir das 8h30, na nova matriz de São José e ruas próximas, localizada na região Centro Norte do município. A programação gratuita terá início com a acolhida e café da manhã para as 22 paróquias do colar metropolitano do Vale do Aço, que compreende a Região Pastoral 3 da Diocese, seguida das palestras “Sinodalidade e Comunhão”, “Sinodalidade e Participação”, e “Sinodalidade e Missão”, sempre intercaladas com momentos de animação. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Festival do Queijo Artesanal de Minas

Produtores mineiros de queijos e pequenas agroindústrias estarão presentes na Agenda de Relacionamento do Festival do Queijo Artesanal de Minas (FQAM), de 13 a 15 de junho, em Belo Horizonte, para apresentar seus produtos a compradores de nove estados. Diferente de outros eventos comerciais, esse encontro tem como foco a criação de network, visando estabelecer contatos futuros para negócios e parcerias, ampliando a capacidade de vendas dos pequenos negócios participantes. Além disso, o festival proporcionará aos visitantes a oportunidade de conhecer, degustar e adquirir produtos da gastronomia local, promovendo assim a cultura e a economia regional. (MG Turismo – Belo Horizonte)

PF combate trabalho escravo no Triângulo

Dezesseis pessoas que estavam sendo vitimas de trabalho escravo na região foram libertas durante operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e Ministério Público do Trabalho. As vítimas que vieram do estado da Bahia estavam trabalhando em lavouras de café. As operações conjuntas de combate ao trabalho análogo ao de escravo que foram realizadas em municípios da região de Santa Rosa da Serra e Campos Altos. Segundo Polícia Federal os trabalhos iniciaram na última segunda-feira, 3, e foram desencadeadas após denúncias que apontavam fortes indícios de condições análogas à escravidão na cultura do café. (Jornal de Uberaba)

Unileste promove Empresa-Ação

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) iniciará na próxima segunda-feira a mais recente edição do Empresa-Ação em Coronel Fabriciano. O evento, organizado pelos estudantes, tem como propósito oferecer experiências práticas de empreendedorismo, possibilitando aos visitantes conhecer e adquirir produtos de oito empresas criadas para a ocasião. O evento promove o desenvolvimento de habilidades fundamentais para os futuros profissionais, preparando-os para os desafios do mercado. O projeto permite que os estudantes vivenciem todas as etapas de um empreendimento, proporcionando experiências para a formação acadêmica e profissional. (Diário do Aço – Ipatinga)

‘Fale Agora’ nos estádios

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), está implementando o Protocolo ‘Fale Agora’ nos estádios e clubes mineiros para combater a violência contra a mulher nesses espaços. O programa capacita e educa cidadãos e funcionários para prevenir a violência sexual e acolher as vítimas, promovendo uma cultura de respeito e segurança. As capacitações envolvem tanto atletas masculinos quanto femininos, além dos colaboradores dos estádios. A iniciativa visa criar ambientes mais seguros e conscientes para todos os envolvidos no futebol em Minas Gerais. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

