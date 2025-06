COLUNA MG

Conciliar negócios e família desafia mulheres

Conciliar negócio e família ainda é um desafio para as mulheres empreendedoras. A constatação está na nova pesquisa ‘Mulheres Empreendedoras’ divulgada, nesta quinta-feira (7), pelo Sebrae Minas, véspera do Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março. O estudo revela que a cada 10 mulheres, nove têm dificuldade em conciliar a gestão do próprio negócio com os cuidados dos filhos. 44% delas, inclusive, não têm com quem deixá-los enquanto trabalham. Para 21% das empreendedoras entrevistadas, a solução para conseguir gerir um negócio próprio é deixar as crianças na casa de um familiar ou amigo. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sebrae realiza 2º Workshop Patos

O Sebrae Minas e a Agência para o Desenvolvimento Econômico de Patos de Minas – Adesp promoveram nesta quarta-feira, 6, o 2º Workshop Patos 2030. O projeto, desenvolvido em parceria com a Rede Coop e com apoio da Prefeitura e também da Câmara Municipal, teve o objetivo de envolver a população na construção de um Plano de Futuro para a cidade. O evento foi realizado no auditório da CDL e contou com as participações de 147 pessoas. (Folha Patense)

Piloto de Poços no Campeonato Latino

O piloto poços-caldense Matheus Henrique está competindo no Campeonato Latino Americano de BMX na Bolívia, ao lado de seu pai, Renato Lobo. Matheus conta com apoio familiar e recursos próprios para alcançar seus objetivos e encara a viagem internacional como uma oportunidade de crescimento, determinado a representar sua cidade da melhor forma possível. Matheus também participou recentemente da etapa do Paulista, onde obteve um excelente resultado. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Sistema lança tema da Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros (SME) apresentou o tema "Sementes, a mágica da vida" para as escolas de educação infantil do Sistema Municipal de Educação. A iniciativa visa explorar o meio ambiente, ensinando as crianças sobre preservação e perpetuação das espécies de plantas através do estudo das sementes. O projeto, que visa desenvolver uma nova consciência em relação à preservação desde a infância, recebeu elogios e reconhecimento pela dedicação e eficiência dos profissionais da educação. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Expedição evita extinção do Muriqui

O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro está sediando pesquisadores do projeto "Levantamento de Indivíduos Isolados para Recuperação da População de Muriqui-do-norte de Ibitipoca, Minas Gerais". O projeto visa fortalecer a conservação da espécie em risco de extinção, envolvendo a identificação da localização dos indivíduos da espécie em vários municípios do entorno da unidade de conservação. Desde o início do projeto, duas fêmeas foram localizadas, ressaltando a importância da colaboração de todas as partes interessadas na conservação da biodiversidade regional, especialmente desses primatas. (Jornal Andradas Hoje)

Carandaí terá oficinas, teatro e cinema

O projeto Cultura & Cidadania está de volta a Carandaí para sua segunda edição, oferecendo à comunidade uma rica programação cultural gratuita. A iniciativa, que visa democratizar o acesso à cultura e promover a cidadania, conta com oficinas culturais, apresentações teatrais e exibição de filmes. As oficinas culturais, que abordam diversas áreas como artesanato, teatro e dança, são uma ótima oportunidade para a comunidade desenvolver habilidades artísticas e ampliar seus conhecimentos. (Jornal Correio da Cidade)

Escoteiros faz assembleia em Valadares

A União Escoteiros do Brasil de Minas Gerais realizará sua 32ª Assembleia Regional Ordinária em Valadares. O evento contará com sessões plenárias para eleições, apresentação de relatórios e votações, além de destacar os princípios educacionais e valores do Escotismo. Em Valadares, o Grupo Escoteiro Pedra Negra oferece atividades aos sábados, promovendo o desenvolvimento integral dos jovens. O Escotismo é um movimento global educacional, voluntário, apartidário e sem fins lucrativos. (Diário do Rio Doce)

