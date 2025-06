COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Divinópolis terá Centro de Especialidades

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG) completou nesta segunda, 19, 10 anos de fundação. Durante solenidade, diversas novidades foram anunciadas. Entre elas, o serviço passará a contar com um centro de especialidades para a região, a ser implantado em Divinópolis, ainda sem data. Além disso, a troca de grande parte da frota das ambulâncias foi anunciada. O anúncio de novidades para a região foi feito pelo secretário de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/divinopolis-e-escolhida-para-ter-centro-de-especialidades

Montes Claros investe em qualificação

O ano letivo começou no dia 15 de fevereiro nas unidades de ensino municipais de Montes Claros. São mais 33 mil alunos matriculados em 111 escolas, sendo 22 unidades na zona rural e 89 na sede do município, no Maternal, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Durante todo este mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação (SME) está promovendo cursos de formação para os profissionais que atuam nas unidades de ensino, com o objetivo de aprimorar e qualificar ainda mais o processo pedagógico. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/municipio-investe-em-qualificacao-para-o-aperfeicoamento-do-ensino/

Fórum reunirá líderes em Valadares

Nos dias 6 e 7 de março, Governador Valadares sediará, no Teatro Atiaia, o Fórum Invest Vale do Rio Doce. O objetivo do evento é identificar e discutir oportunidades de investimento que contribuam para o desenvolvimento econômico local. O fórum reunirá políticos, empresários e líderes da região para um diálogo sobre estratégias de desenvolvimento, superação de desafios e iniciativas para um crescimento sustentável. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados no desenvolvimento local, além de empresários, prefeitos da região e secretários municipais. As vagas são limitadas. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/forum-invest-vale-do-rio-doce-reunira-lideres-para-discutir-desenvolvimento-economico/

Municípios recebem mais de R$ 219 mi

Os municípios mineiros receberam nesta terça-feira, 20, mais de R$ 219 milhões referente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse valor será distribuído entre as prefeituras do estado e corresponde à parcela do 2° decêndio do mês de fevereiro de 2024. Belo Horizonte, a Capital do Estado, recebe o maior valor, totalizando mais de R$ 7 milhões. Entre os municípios do estado que receberão as maiores quantias estão: Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Patos de Minas, Poços de Caldas, Juiz de Fora e Contagem, que recebem R$ 1.024.742,75 cada. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/municipios-mineiros-receber-milhoes/

HMC opera com capacidade máxima

O Hospital Márcio Cunha de Ipatinga anunciou que, devido ao surto de Dengue e Chikungunya que atinge todo o estado de Minas Gerais, bem como a região do Vale do Aço, a capacidade de atendimento da unidade atingiu níveis críticos, operando em seu limite máximo. Sendo assim, o HMC solicitou a colaboração da comunidade e orienta que busquem o atendimento de urgência e emergência no Pronto-Socorro do Hospital apenas em casos de extrema necessidade. O hospital reiterou seu compromisso em aplicar todos os recursos disponíveis para atenuar os efeitos e assegurar cuidados de excelência aos usuários, com o intuito de aprimorar o suporte à comunidade. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hmc-opera-com-capacidade-maxima/

FAB capta órgãos em Passos

A Força Aérea Brasileira (FAB), a Esquadrilha de Asa Fixa (Esaf), a Polícia Militar e a Santa Casa de Passos participaram de uma operação para captação de órgãos de uma criança que morreu após afogamento ocorrido em Cássia. A vítima, um menino de apenas 2 anos, teve morte encefálica e os órgãos foram captados para transplante no último sábado, 17. Os órgãos, sendo o coração, rins, fígado e córneas, foram encaminhados para Brasília e Belo Horizonte. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/fab-faz-captacao-de-orgaos-de-crianca-de-2-anos-em-passos/

Vice-prefeito de Itajubá é preso

Na manhã desta terça-feira (20), o vice-prefeito de Itajubá, Nilo Baracho, foi preso durante duas operações deflagradas pelo Ministério Público, visando desvios de recursos públicos e privados do Hospital das Clínicas, além do superfaturamento de serviços da frota veicular de secretarias municipais. As operações, nomeadas de "Transfusão" e "Sepulcro Caiado", resultaram na emissão de 10 mandados de prisão, sendo quatro preventivas e seis temporárias, além de 25 de busca e apreensão. As diligências estão ocorrendo em Itajubá, Campos do Jordão (SP) e São José dos Campos (SP). (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/duas-opera%C3%A7%C3%B5es-deflagradas-pelo-mp-desvendam-esquemas-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-e-desvio-de-recursos-de-hospital