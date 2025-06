Os cartões foram entregues e vão atender 1.000 famílias carentes do município piraporense (Divulgação)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pirapora recebe mais 200 Cartões Feira

A Secretaria da Família e Políticas Sociais (Sefam) da Prefeitura de Pirapora, junto com a secretaria de Desenvolvimento Econômico Agricultura Emprego e Renda (Sedeare) entregou mais 200 Cartões Feira para a população ribeirinha. O programa foi projetado para solucionar a insegurança alimentar das famílias, incluir alimentos de qualidade na dieta e movimentar a economia de Pirapora. Com a entrega de sábado o município completa 800 beneficiados. O programa foi criado para atender 1.000 famílias, a próxima e última etapa está prevista neste mês de fevereiro. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/populacao-de-pirapora-recebe-mais-200-cartoes-feira/

Mobilização pede duplicação da BR 262

Prefeitos, deputados, vereadores e demais lideranças políticas de mais de 30 municípios das regiões do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Centro Oeste reuniram-se em Araxá com o diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, para reivindicar a duplicação da BR 262 de Uberaba a Bom Despacho que não está prevista no novo edital de concessão da rodovia que contempla somente terceiras faixas e áreas de escape será lançado até abril próximo. Os presentes lotaram o Salão Minas Gerais do Tauá Grande Hotel (Clarin.net – Araxá)

https://clarim.net.br/mobilizacao-em-araxa-pela-duplicacao-da-br-262-mostra-a-forca-politica-da-regiao-para-a-antt/

Universidade em mais da metade de MG

Universidade do Vale de Jequitinhonha e Mucuri está presente em mais da metade do estado de Minas Gerais. Além de ter campus nas cidades de Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí, a universidade também conta com mais de 40 polos de Educação a Distância no estado. Isso significa que a Universidade alcança mais da metade do território mineiro, abrangendo as regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, Noroeste e Norte de Minas. As oportunidades para usufruir de uma educação pública, federal e de qualidade estão em mais de 50 cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância. Só pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a UFVJM está oferecendo, neste ano de 2024, quase 2 mil vagas. Já pela Seleção Seriada (Sasi), processo seletivo realizado pela própria universidade, são mais de 653 vagas. E ainda tem os programas de mestrado e doutorado, que já somam 24; e 10 cursos de especialização, em todas as áreas do conhecimento. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=23217

Pagamentos da Lei de Cultura na terça

A Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de covid-19 no Brasil, Porém, desde a criação da lei até a verba chegar nas prefeituras, o processo foi muito lento e somente agora os artistas estão começando a receber os valores referente aos seus projetos aprovados. Em Divinópolis, os artistas, que aguardavam o pagamento até dezembro de 2023, foram surpreendidos com a prorrogação da Lei. Segundo a prefeitura de Divinópolis, os empenhos para pagamento da LPG começarão na próxima terça-feira, 5. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/pagamentos-da-lei-paulo-gustavo-acontecem-em-fevereiro/

Lula em Juiz de Fora na quarta-feira

Na próxima quarta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai vir a Juiz de Fora para assinar a ordem de serviços para a retomada das obras do novo Hospital Universitário, que estava paralisada há doze anos. O anúncio foi feito pelo perfil pessoal da prefeita Margarida Salomão, em vídeo que ela aparece ao lado do reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcus David. A informação da visita do líder do executivo foi dada nesta terça-feira (30), quando o Partido dos Trabalhadores (PT) nacional confirmou a vinda de Lula para a cidade. Contudo, o comunicado ainda não havia sido feito pelos companheiros partidários estaduais ou municipais. Será a primeira vez que o presidente volta a Minas Gerais desde que foi reeleito, em 2022. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/31-01-2024/lula-vem-a-juiz-de-fora-para-assinar-retomada-das-obras-do-novo-hu.html