Copasa investe R$ 14 mi em Teófilo Otoni

A Copasa iniciou neste mês as obras de melhoria do sistema de abastecimento de água e de redução de perdas em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Ao todo, serão investidos quase R$ 14 milhões nas intervenções que serão realizadas em duas frentes, beneficiando diretamente toda a população atendida pela Companhia no município, que é de cerca de 92 mil pessoas. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 12 meses e, durante esse período, devem impactar diretamente a economia local por meio da geração de emprego e renda na cidade. ((Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/45312/copasa-investe-quase-r-14-milhoes-no-abastecimento-em-teofilo-otoni

Ardagh interrompe construção de fábrica

Menos de dois anos depois de anunciar a instalação de duas fábricas em Juiz de Fora – uma fábrica de vidros, a Ardagh Glass Packaging, e a de latas de bebidas, Ardagh Metal Packaging -, a multinacional de embalagens Ardagh Group desistiu, por ora, de dar continuidade às obras do primeiro empreendimento, alegando “deterioração nas condições do mercado brasileiro de vidro”. O protocolo de intenções, com previsão de investimento total de R$ 2,4 bilhões e geração de cerca de 680 postos de trabalho na cidade, havia sido assinado com a Prefeitura de Juiz de Fora em maio de 2022. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/22-01-2024/ardagh-fabrica-de-vidros-em-jf.html

Aeroporto de Divinópolis é reprovado

Na semana passada um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), gerou curiosidade na população residente na roda de pousos e decolagens do aeroporto Brigadeiro Cabral. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Ângelo, explicou que a aeronave estava aferindo os equipamentos para posteriormente homologar a liberação, para que, enfim, Divinópolis pudesse receber voos comerciais. Porém na manhã desta segunda-feira (22), já foi publicado o Relatório do Grupo de Inspeção em Voo (GEIV), do departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, informando que o resultado foi deficiente. (Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/01/22/urgente-aeroporto-de-divinopolis-e-reprovado-nos-testes-da-forca-aerea-brasileira-fab-veja-relatorio/

Risco de surto de dengue em Uberaba

Uberaba registrou infestação predial de 6,7% no primeiro Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024. O resultado aponta risco de surto de dengue, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde. Os dados foram repassados pelo diretor de Vigilância em Saúde, Matheus Assumpção. Os bairros em situação mais crítica para a proliferação do Aedes foram o Santa Marta, Parque São Geraldo, Jardim Maracanã, Residencial 2000 e São Benedito. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/politica/primeiro-liraa-aponta-risco-de-surto-de-dengue-em-uberaba-1.346470

Exportações do agronegócio batem recorde

Entre janeiro e dezembro de 2023, as exportações do agro de Minas Gerais atingiram recorde de 15,6 milhões de toneladas embarcadas, aumento de 13,3% em comparação ao ano anterior. Os principais segmentos exportadores incluíram os de café, complexo soja, complexo sucroalcooleiro, carnes e produtos florestais. Os produtos foram distribuídos para 175 países. “Esse bom desempenho do agronegócio de Minas demonstra que o setor tem grande importância para a economia mineira e nacional”, comenta o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa, Caio César Coimbra. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/exportacoes-agro-minas-gerais-recorde/

Câmaras se unem contra pedágio

Em um ofício conjunto, as Câmaras Municipais de Albertina, Bandeira do Sul, Andradas, Caldas, Santa Rita de Caldas, Botelhos, Ibitiura de Minas, Campestre e Poços de Caldas expressaram sua preocupação e solicitaram a intervenção do Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no contrato de concessão das rodovias do Sul de Minas. O documento, endereçado ao governador Romeu Zema de Minas Gerais, destaca a necessidade de providências em relação ao contrato de concessão firmado entre o Estado e a Concessionária Rodovias do Sul de Minas SPE1 S.A., especificamente o Contrato de Concessão nº 004/20222. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/01/20/camaras-municipais-do-sul-de-minas-se-unem-e-pedem-suspensao-de-pedagio/

Batalhão comandado por uma mulher

Na semana passada, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou a Solenidade de Transmissão e Assunção de Comando Conjunta das Unidades Operacionais que compõem a 6ª RPM. O ato solene foi realizado no salão de convenções da Universidade Federal de Lavras (UFLA), foi presidido pelo Comandante da 6ª RPM, Coronel PM Juliano Santana Silva e contou com a presença de inúmeras autoridades militares e civis da região sul mineira, além de expressivo número de policiais militares da ativa e da reserva ativa. A Tenente-Coronel Bianca assumiu o comando do 24º BPM, transmitido pelo Tenente-Coronel Afonso, que comandava a Unidade desde 2022. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/pela-primeira-vez-batalh%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia-militar-de-varginha-%C3%A9-comandado-por-uma-mulher