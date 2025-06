COLUNA MG

JF tem serviço funerário para pets

Há três anos instalada em Juiz de Fora, uma empresa disponibiliza plano funerário para os pets, com cemitério próprio de animais, seguindo as leis ambientais, e serviços funerários completos, imediatos ou preventivos, com atendimento 24 horas. A funerária recebe todos os animais domésticos de até 70 quilos e atende toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes, além de Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia, através de integradores. O custo dos serviços parte de R$ 289, porém variam com os planos, se for enterro ou cremação, e também em relação ao peso do animal. Os planos mensais custam a partir de R$ 10,90 por mês. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Fabriciano também sofre invasão

A administração municipal de Coronel Fabriciano anunciou que está reestabelecendo o seu sistema de gestão após o ataque cibernético sofrido na semana anterior. O alvo foi o banco de dados do município, com informações de contribuintes, prontuários e outras dados relativos à população e também de servidores. O governo municipal afirma que não houve cópia destes dados e nem prejuízos para a continuidade dos serviços assistenciais. O problema também foi registrado em outras prefeituras de Minas, como: Poços do Caldas, Araguari e Divinópolis. (Diário do Aço – Ipatinga)

Programa incentiva educação financeira

O Programa Aprender Valor, do Banco Central do Brasil, tem o objetivo de estimular e despertar a consciência em relação à gestão financeira para alunos da rede pública. Governador Valadares participa desse projeto com estudantes do 1° ao 9° ano das escolas municipais. O programa tem duas vertentes, ou seja: Educação Financeira e Educação para o Consumo. O conteúdo ensinado em sala de aula segue as orientações estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular. Sendo assim, crianças e adolescentes aprendem sobre a criação de gerenciamento de orçamento pessoal, como economizar, tipos de investimento. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Governo inicia operação em Divinópolis

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), iniciou as vistorias de identificação veicular por empresas credenciadas, em Divinópolis. Inicialmente, quatro empresas foram credenciadas pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, vinculada à Seplag-MG, para atuarem no município por meio de uma operação assistida em ambiente controlado. Todas as ECVs instaladas em Divinópolis que concluíram os processos de credenciamento já poderão iniciar a prestação dos serviços. (Portal Divinews)

Itabira comemora Drummond

Com o objetivo de estimular a produção literária local, difundir e promover a democratização da leitura, a Prefeitura de Itabira, por meio da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, realizou a 22ª Semana Drummondiana. O tema escolhido para inspirar as atividades e reflexões é o livro do poeta itabirano “A Cor de Cada Um”, uma coletânea de crônicas escritas por Drummond ao longo da sua carreira. As atividades propostas fortalecem a identidade da cidade e mantêm viva a memória desse grande escritor brasileiro. (Itabira Notícias)

PM realiza inauguração de reformas

O 11º Batalhão da Polícia Militar realizou solenidade de reinauguração do mural de história da Unidade e dos vestiários. O evento foi marcado pela presença do comandante do 11º BPM, tenente-coronel Luciano Reis, da prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada, dos vereadores José Eugênio e Mariley do Carmo, e do presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, Sargento Anízio. O mural de história do 11º BPM, que também integra o Memorial Sentinela do Caparaó recentemente reinaugurado, simboliza sobretudo a valorização da história Unidade mais antiga da 12ª Região de Polícia Militar; sendo uma verdadeira visitação pelas décadas de serviços prestados à comunidade. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

Apenas 56% das mamografias realizadas

Com o número registrado até o dia 26 de outubro, o Hospital da Zona Leste em Poços de Caldas alcançou 56% do total de mamografias agendadas durante este mês, em alusão ao Outubro Rosa. A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu um mamógrafo que foi instalado na unidade no final de setembro. Para a utilização do novo equipamento, quatro técnicas em radiologia passaram por um treinamento. Já os mutirões de mamografia deram início no dia 4 de outubro, sendo realizados durante a semana, além de sábados e domingos. Até o momento, foram agendadas 1.550 mamografias, sendo realizadas apenas 876. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)