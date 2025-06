COLUNA MG

Ponte sobre São Francisco licitada

Foi publicado no Diário Oficial da União, o aviso de licitação para a tão aguardada construção da ponte sobre o rio São Francisco, no município de São Francisco. A construção da ponte enfrenta desafios desde que uma empresa anteriormente contratada não cumpriu suas obrigações e teve o contrato desfeito pelo Governo do Estado. A ponte, com 1.120 metros de comprimento e 13,8 metros de largura, vai contar com um acesso de cerca de três quilômetros, conectando São Francisco a Pintópolis. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Mineração expande em Congonhas

A CSN Mineração anunciou um investimento de R$ 15 bilhões em Minas Gerais, com foco na expansão e inovação no setor de mineração. O projeto inclui a construção de uma nova planta de beneficiamento de minério de ferro em Congonhas, com um investimento de R$ 8 bilhões e capacidade de produção de 16,5 milhões de toneladas anuais de pellet feed. A nova planta criará 4 mil empregos temporários e, após a conclusão, empregará 1,5 mil pessoas permanentemente. Além disso, haverá aumento na arrecadação local e estadual e esforços para a descaracterização de barragens antigas. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Patrocínio em 1º lugar na saúde

Patrocínio se destacou no setor de saúde ao alcançar o 1º lugar na região Sudeste e o 4º lugar no ranking nacional de qualidade da saúde, segundo uma pesquisa do CLP – Centro de Liderança Pública. A análise, que incluiu 404 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, avaliou indicadores como mortalidade materna, desnutrição e obesidade infantil, mortalidade infantil e por causas evitáveis. O reconhecimento reconhece os investimentos e ações eficazes em saúde realizados pelo município, destacando-o no cenário nacional pela excelência no uso de recursos e na gestão da saúde pública. (Jornal de Patrocínio)

BH Airport vai lançar projeto

A BH Airport planeja lançar um projeto de aeroporto-cidade de R$ 1,8 bilhão em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O projeto visa desenvolver um grande complexo imobiliário com áreas de comércio, logística, indústria e um novo hotel, utilizando cerca de 1 milhão de metros quadrados de terreno e 600 mil metros quadrados de área construída. O próximo passo será a captação de investidores para viabilizar o empreendimento, que busca transformar a área ao redor do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em um polo econômico integrado. (Jornal de Patrocínio)

Escola promove mostra de tecnologia

A Escola SESI de Governador Valadares realizou a 3ª edição do SESIVerso, um evento que destaca projetos de tecnologia e inovação desenvolvidos por alunos. O evento visa incentivar a pesquisa e a divulgação científica, apresentando projetos nas áreas de robótica, astronomia, física e biotecnologia, entre outras. Os trabalhos dos estudantes buscam solucionar problemas cotidianos utilizando ferramentas do SESITEC. O SESIVerso oferece uma oportunidade para que a comunidade interaja com as inovações educacionais e fortaleça os laços entre a escola e a sociedade local. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

UFV tem Café com Agroecologia

Nesta quinta-feira, 5 de setembro, o Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em colaboração com o Cineclube Carcará, promove a 104ª edição do projeto Café com Agroecologia. O evento, que será realizado às 18h30 no Espaço Acadêmico-Cultural Fernando Sabino, exibirá o filme Guardiões da Terra: Agroecologia em Revolução. O objetivo é fomentar a discussão sobre práticas sustentáveis e promover a integração entre estudantes, professores e a comunidade de Viçosa. (Folha da Mata – Viçosa)

Divinópolis tem clima desértico

Divinópolis e outras 284 cidades de Minas Gerais, incluindo Passos, enfrentam uma intensa onda de calor com níveis de umidade do ar abaixo de 12%, semelhantes aos de desertos, conforme alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa condição extrema, que se aproxima dos índices do deserto do Saara, pode agravar riscos de incêndios e problemas de saúde como desidratação e doenças pulmonares. Especialistas recomendam cuidados rigorosos, como hidratação constante e proteção contra a exposição solar. (DiviNews – Divinópolis)

