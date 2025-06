COLUNA MG

“Rodovia da Morte” é leiloada

Após três tentativas frustradas, a BR-381, conhecida como "Rodovia da Morte", foi finalmente leiloada para a gestora 4UM, que venceu a concorrência com um desconto de 0,94% na tarifa de pedágio. A concessão, que terá um prazo de 30 anos, prevê investimentos de R$ 5,5 bilhões em melhorias, incluindo 106 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais e várias melhorias de segurança e infraestrutura. A concessão deve gerar cerca de 80 mil empregos e promover o desenvolvimento econômico no Leste de Minas Gerais. (Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3578/br-381-lrodovia-da-morter-em-minas-e-leiloada-apos-3-tentativas-previsao-de-investimentos-de-r-5-5-bilhoes

Programa vai selecionar bolsistas

O Sebrae Minas abriu edital para selecionar mais de 160 bolsistas para o Programa ALI (Agentes Locais de Inovação), que visa promover a inovação em pequenos negócios, instituições de ensino e territórios em Minas Gerais. São oferecidas 163 vagas imediatas e mais de 300 de cadastro reserva nas modalidades de Transformação Digital, Educação Empreendedora e Indicação Geográfica, com bolsas de 30 meses.. As inscrições estão abertas até 19 de setembro no site do Sebrae Minas. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/programa-ali-vai-selecionar-mais-de-160-bolsistas-em-minas-gerais/

Minas supera países em energia solar

Minas Gerais alcançou um marco histórico ao atingir 9 GW de capacidade instalada em energia solar fotovoltaica, superando a capacidade de mais de 150 países e reafirmando sua liderança nacional no setor. Minas Gerais, agora responsável por cerca de 33% da produção nacional de energia solar centralizada, possui 5 GW em geração centralizada e 4 GW em geração distribuída. O estado já gerou R$ 75 bilhões em investimentos e 6 mil empregos, e prevê a expansão da geração solar para todos os 853 municípios. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/minas-gerais-atinge-9-gw-e-supera-mais-de-150-paises-em-geracao-de-energia-solar/

Projeto reintegra adolescentes

Em uma ação que destaca o compromisso com a comunidade e a reintegração social, a equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças, liderada pelo Diretor Geral José Márcio Dumont, realizou uma visita ao Centro Socioeducativo de Sete Lagoas para conhecer de perto o projeto de horticultura da unidade. O projeto, que tem como objetivo promover a inclusão social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, foi recentemente ampliado, com a área de plantio crescendo de 141 m² para impressionantes 2.700 m². Essa expansão permitiu o cultivo de uma variedade maior de hortaliças, legumes, frutas e ervas medicinais. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/equipe-do-hnsg-visita-projeto-de-horticultura-do-centro-socioeducativo-de-sete-lagoas

Festival Abrasel de Gastronomia encerrado

O 2º Festival Abrasel de Gastronomia encerra neste fim de semana, 30 e 31 de agosto, na Açucareira, em Governador Valadares, com uma celebração que inclui shows de artistas locais e uma área kids. O evento, que contou com a participação de mais de 60 estabelecimentos e destacou o feijão tropeiro, vai premiar os melhores pratos. O festival visa promover a economia local e atrair turismo, com o apoio da Abrasel Vale do Rio Doce e da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/festival-abrasel-de-gastronomia-encerra-com-premiacao-e-shows-no-fim-de-semana/

Canoístas vão percorrer Rio São Francisco

Um grupo de canoístas viaja para participar da 4ª etapa de uma expedição de quase 3 mil quilômetros pelo Rio São Francisco de caiaque. Em toda a expedição, os esportistas vão passar por 521 municípios e cinco estados. O evento, que leva o nome do rio, apresenta histórias, caminhos e locais da natureza ao redor do Rio São Francisco. A trajetória começou na nascente do Rio São Francisco, no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, e terminará na foz do rio, em Alagoas. (Agora – Além Paraíba)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/08/30/canoistas-de-divinopolis-vao-percorrer-todo-o-rio-sao-francisco/

Empresa é multada por causar poluição

Em Pará de Minas, durante atendimento de denúncia veiculada na rede social Instagram, relatando poluição por lançamento de efluente em recurso hídrico, causada por uma empresa de abate de frangos, a equipe da Polícia Ambiental deslocou ao local indicado, não sendo constatado o lançamento no momento. Porém, ao fiscalizar o empreendimento, constatou-se a poluição por meio de uma lagoa de dejetos sem a devida proteção e intervenção em APP sem autorização. Diante do exposto, foi lavrado o Auto de Infração no valor total de R$ 186.109,42. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/policia/empresa-e-multada-em-r-186-mil-reais-por-causar-poluicao-em-para-de-minas/