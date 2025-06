COLUNA MG

Aluguel em JF encarece 5,15%

O preço médio por metro quadrado em locação, em Juiz de Fora, subiu 5,15%, passando de R$ 16,31 em junho de 2023 para R$ 17,15 em junho de 2024. Já o preço para venda subiu 4,32% do fim do primeiro semestre de um ano para o outro, e foi de R$ 4.247,10 para R$ 4.430,60. Os dados são do DataZAP, e foram obtidos a partir de anúncios de casas e apartamentos residenciais disponíveis nas plataformas ZAP e Viva Real. No ano passado, o mesmo levantamento mostrava alta de 12,78% no aluguel e 1,44% na venda. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Brazil Classics Kia Show 2024

Araxá, em Minas Gerais, sediará a 25ª edição do Brazil Classics Kia Show, um renomado encontro internacional de carros antigos, de 4 a 8 de setembro. O evento, que transformará o Parque do Barreiro com sua estrutura sofisticada, é conhecido por sua seleção rigorosa de veículos e pela combinação da arquitetura do Grande Hotel do Barreiro e os jardins de Burle Marx. A programação inclui leilão de automóveis, desfile com premiação, feira de peças e atividades culturais, sendo realizado pelo Veteran Car – MG e patrocinado pela Kia, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. (Clarim – Araxá)

Montes Claros celebra tradição

Montes Claros celebra 183 anos das tradicionais Festas de Agosto, com uma programação que inclui música, dança e religiosidade. No dia 14, a Praça Doutor Chaves foi palco da peça teatral “Entre Dois Santos” pela companhia “A Trupe” e da abertura da exposição “Ventos Ancestrais” de Lucas Viggi no Centro Cultural Hermes de Paula. À noite, a Praça da Matriz recebeu a banda “Trem do Black” e o show de Cevisa Harmonia, além do hasteamento do Mastro de Nossa Senhora na Igreja Nossa Senhora do Rosário, enquanto celebração cultural e religiosa da cidade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Cidade receberá estação de recarga

Carmópolis de Minas receberá uma nova estação de recarga para veículos elétricos como parte da expansão da Incharge, que inclui também uma estação em Três Corações. Ambas as estações, localizadas na rodovia Fernão Dias, serão inauguradas em breve e contarão com três carregadores duplos cada, permitindo a recarga de até seis veículos simultaneamente via QR Code, sem a necessidade de aplicativos. A Incharge planeja inaugurar até dez novas estações até o final de 2025 e pretende que toda a energia usada seja de fontes renováveis até 2026, visando apoiar o crescente mercado de carros elétricos no Brasil. (Portal Gerais – Divinópolis)

Concurso levará alunos à NASA

Estudantes do 7º ao 9º ano das escolas municipais de Governador Valadares têm a chance de ganhar bolsas de estudo para visitar o Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, por meio de um concurso cultural. O concurso requer que os alunos escrevam uma redação em inglês e enviem um vídeo de apresentação. Os candidatos também devem ter bom desempenho acadêmico e participação nas atividades escolares. As inscrições vão até 16 de agosto, e os vencedores serão anunciados em 13 de setembro, recebendo bolsas integrais para o programa Space Experience. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Gardenia solicita autorização para venda

A Expresso Gardenia solicitou novamente autorização para vender suas linhas de operação durante uma reunião com a Superintendência Regional do Trabalho em Belo Horizonte, realizada no dia 12 de agosto. A empresa, que já demitiu cerca de 200 funcionários devido à suspensão de contratos, afirmou que a venda das linhas é essencial para pagar as dívidas trabalhistas. A reunião contou com a presença de representantes dos trabalhadores, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), do juiz responsável pela recuperação judicial da empresa e do Ministério do Trabalho. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Hospital de Caxambu celebra modernização

Elevar a capacidade técnica dos procedimentos cirúrgicos realizados, de modo a proporcionar maior segurança e conforto a pacientes e profissionais. Esta foi a definição dada pela diretora administrativa do Hospital de Caxambu, Letícia Paiva, acerca dos recentes investimentos na modernização da instituição. O hospital, que passou a integrar a política Valora Minas – Módulo “Cirurgias Eletivas” do Valora Minas, contou com um recurso no valor de R$ 616 mil do Governo de Minas para aquisição de equipamentos, possibilitando melhor atendimento das demandas dos serviços de saúde. (Jornal Panorama – Caxambu)

