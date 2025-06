COLUNA MG

Caratinga pagou R$ 24 mi em impostos

Batizado de “Impostômetro”, o contador de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros em 2024 superou a marca de 2 trilhões de reais às 8h20 da manhã de domingo (21). Em Caratinga, conforme os dados para o período 1° de janeiro a 23 de julho de 2024, às 14h30 desta terça-feira (23), o valor arrecadado já ultrapassava R$ 24 milhões. Em valores exatos o total é de R$ 24 milhões 264 mil. No mesmo período, em 2023, foram arrecadados R$ 20 milhões 431 mil. (Diário de Caratinga).

https://diariodecaratinga.com.br/caratinguenses-ja-pagaram-mais-de-r-24-milhoes-em-impostos-em-2024/

Parceria que beneficiará cafeicultores

Sebrae Minas, Senai e Expocacer estabeleceram uma parceria para lançar o Projeto IndustriAGRO, focado na melhoria da produtividade dos cafeicultores do Cerrado Mineiro através da otimização dos processos de manutenção de equipamentos agrícolas e sistemas de irrigação. Doze produtores participarão inicialmente, recebendo consultorias especializadas e capacitações para maximizar a eficiência operacional das propriedades, reduzir custos e controlar processos, visando aumentar a capacidade produtiva. (Folha Patense – Patos de Minas)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/sebrae-minas-senai-e-expocacer-assinam-parceria-que-beneficiara-cafeicultores-do-cerrado-mineiro/

Exportações do agro registram recorde

No primeiro semestre de 2024, as exportações do agronegócio em Minas Gerais atingiram um recorde de US$ 8,2 bilhões, marcando um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque foi para o café, que representou 42% do valor total exportado, alcançando US$ 3,4 bilhões com o embarque de 15 milhões de sacas. Além disso, os produtos agropecuários foram enviados para 160 países, impulsionando positivamente a balança comercial do estado. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/exportacoes-do-agro-mineiro-mantem-crescimento-e-registram-recorde-de-us-82-bi-no-semestre/

Cresce número de eleitores no Sul de Minas

O Sul de Minas terá ao todo 2.324.809 eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano. O aumento é de 3,9% em comparações ao número das eleições municipais de 2020. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores aptos no Sul de Minas representa 14,12% do total no estado. Dos 2,3 milhões de eleitores, 48,72% são homens, 51,23% são mulheres e 0,05% não informaram. E entre todos os 2,3 milhões de eleitores na região, ao todo 1.209.912 possuem a biometria cadastrada. (Correio Trespontano – Três Pontas)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2024/07/23/numero-de-eleitores-aptos-a-votar-no-sul-de-minas-cresceu-39/

Festival Gastronômico Cultura a Gosto

Nos dias 09,10 e 11 de agosto, a Prefeitura de Pains vai realizar o Festival Gastronômico Cultura a Gosto. O evento vai contar com várias barracas, que terão grande variedade de comidas, além de barracas de chope e drinks, completa infraestrutura e shows. O objetivo é promover e divulgar a cidade, fomentando o desenvolvimento econômico, bem como projetar a cidade no cenário gastronômico regional, além de incentivar o desenvolvimento do turismo por meio da gastronomia e estimular a atividade gastronômica do município. (Tribuna Formiguense)

Divinópolis entre as 10 na abertura

Divinópolis se destaca no cenário econômico de Minas Gerais ao figurar como a 9ª cidade com maior número de aberturas de empresas no primeiro semestre de 2024. Com 768 novos empreendimentos inaugurados e um saldo positivo de 212 empresas, a cidade evidencia um ambiente propício para o empreendedorismo e crescimento sustentável. O aumento significativo de Microempreendedores Individuais (MEIs), com um saldo positivo de 980, reforça a tendência de expansão econômica local, impulsionada pelo dinamismo empresarial na região. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/07/25/divinopolis-entre-as-10-na-abertura-de-empresas/

Volume de chuvas diminui 50%

O volume de chuvas em Passos entre janeiro e julho deste ano está 50,6% abaixo do registrado no mesmo período de 2023. A expectativa é que a falta de chuva continue ao menos até a primeira quinzena de agosto. Os dados foram levantados pela coordenadora do curso de Agronomia e professora na área de Agrometeorologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) em Passos, Maria Gabriela de Queiroz. Ela também é responsável pelo monitoramento dos dados coletados na Estação Meteorológica Automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Fazenda Experimental da universidade. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/volume-de-chuvas-diminui-50-no-1o-semestre-de-2024/