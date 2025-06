COLUNA MG

Águas de Valadares celebra 100 dias

Os primeiros 100 dias de operação da concessionária em Governador Valadares ajudaram a transformar a realidade de muitas pessoas e começa a mudar a história do saneamento na cidade. Desde então, afirma a direção da Águas de Valadares, a cidade tem sido o foco da dedicação de mais de 250 profissionais, trabalhando na missão de levar o melhor serviço de água e esgoto para a população, que enfrentava desafios com oferta limitada de água e frequentes problemas de abastecimento, além de não possuir tratamento adequado de esgoto. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

2ª Romaria dos Caminhoneiros

No domingo, 21 de julho, a 2ª Romaria dos Caminhoneiros movimentou a cidade de Romaria, com centenas de visitantes reunidos em torno do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Abadia. O evento começou com um cortejo de caminhões e cavalos mecânicos pela rodovia até a praça do Santuário, onde uma emocionante missa campal foi celebrada. A semana continua com uma série de festejos, incluindo missas diárias e a aguardada Corrida de Revezamento no sábado, seguida por uma missa dedicada aos motociclistas no domingo. (Gazeta do Triângulo - Araguari)

Atletas recebem passaporte

Antes de partir para Paris, membros do time olímpico do Minas Tênis Clube receberam o passaporte "Minas em Paris" em uma cerimônia com o presidente Carlos Henrique Martins Teixeira. A homenagem celebra o histórico do clube, que enviou mais de 70 atletas para os Jogos Olímpicos ao longo de seus 88 anos. Nove atletas e três membros da comissão técnica representam o Minas em Paris, incluindo nomes da ginástica de trampolim, natação e judô, enquanto outros membros estão envolvidos com seleções nacionais ou em treinos preparatórios. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Anglo doa verba para Nova Lima

A AngloGold Ashanti destinou mais de R$ 380 mil para o Fundo Municipal de Habitação de Nova Lima pelo terceiro ano consecutivo, como parte de sua política de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Esta iniciativa segue uma Lei Municipal que permite às empresas e aos cidadãos destinarem parte do IPTU para fundos sociais específicos, sem alteração no valor total do imposto. O apoio visa fortalecer projetos de habitação social na região e é um exemplo de engajamento social no "IPTU Solidário" de Nova Lima. (São Geraldo – Belo Horizonte)

Tese recebe prêmio internacional

A tese de Guilherme Figueiredo Machado, ex-aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFV, foi premiada pela Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), na Espanha, como a melhor na área de Humanidades e Artes. Desenvolvida em cotutela entre UFV e UCLM, a pesquisa aborda os contributos da avaliação e do treinamento para o desenvolvimento da tomada de decisão no futebol. Guilherme destacou a relevância das melhorias propostas para políticas públicas no ensino de futebol. (Folha da Mata – Viçosa)

Salão do Livro Vale celebra 15 anos

O 15º Salão do Livro Vale do Aço será realizado de 26 a 31 de agosto em Ipatinga. Celebrando seus 15 anos, o evento contará com uma extensa programação cultural gratuita, incluindo espetáculos teatrais, oficinas, lançamentos de livros, e uma feira com 25 estandes de editoras e distribuidoras. A cenografia especial inspirada em festas de aniversário e o retorno do mascote Livraldo destacam-se entre as atrações, reforçando o compromisso do Salão em promover a literatura e o hábito da leitura na região do Vale do Aço. (Diário do Aço – Ipatinga)

Festa das Sementes Orgânicas

No próximo sábado, dia 27 de julho, Estiva sediará a 13ª Festa das Sementes Orgânicas e Biodinâmicas do Sul de Minas. Organizado coletivamente por diversas entidades, o evento visa promover o manejo orgânico e biodinâmico, além de fortalecer a rede de guardiãs e guardiões de sementes na região. As atividades incluem oficinas, visitas a campos de produção orgânica, feira de troca de sementes e produtos orgânicos, destacando-se também um café solidário e atividades culturais. (Portal Poços.com – Poços de caldas)

