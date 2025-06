COLUNA MG

Pipas prejudicaram mais de 9 mil

Nos primeiros cinco meses de 2024, Uberlândia registrou 31 ocorrências de pipas que caíram nas redes elétricas, afetando mais de 9 mil moradores. Os dados são da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O técnico de segurança do trabalho da Cemig, Iracy José Jerônimo, explicou que os principais riscos são acidentes com pessoas tentando retirar pipas presas à rede elétrica e curto-circuitos causados pelas linhas, que podem romper cabos e energizar locais, resultando em acidentes graves. Em 2023, o município totalizou 124 casos de pipas em redes elétricas e mais de 18 mil consumidores foram prejudicados. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36055/pipas-na-rede-eletrica-prejudicaram-mais-de-9-mil-uberlandenses-em-2024

Colheita solidária da ExpoAgro

A 53ª edição da ExpoAgro foi um sucesso com a Fazendinha da União, um projeto dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia da Univale que recebeu cerca de 2 mil crianças e resultou na colheita e doação de hortaliças a cinco instituições de caridade em Governador Valadares. A horta, que incluía alface, rúcula, tomate e outros vegetais, beneficiou diversas casas beneficentes. A ação foi uma demonstração do compromisso social e da responsabilidade de ajudar a comunidade. (Diário do Rio Doce – Governador Valadres)

https://drd.com.br/colheita-solidaria-da-expoagro-univale-e-uniao-ruralista-reforcam-o-compromisso-social-e-fazem-doacao-das-hortalicas-plantadas-na-fazendinha/

Festival patrocinense de aeromodelismo

Até domingo, 21, Patrocínio sediará o Fespaer – Festival Patrocinense de Aeromodelismo. O evento, que promete ser maior e mais bem-sucedido do que o de 2023, reunirá pilotos e entusiastas de todo o Brasil para apresentações de voo, oficinas de construção de aeromodelos e sessões de simuladores de voo. Com uma programação diversificada e voltada para todas as idades, o festival busca promover o aeromodelismo, oferecer entretenimento e estimular o interesse pela aviação, atraindo um grande público e fortalecendo a comunidade de aeromodelistas no Brasil. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/noticias/fespaer-2024-festival-patrocinense-de-aeromodelismo-acontece-em-patrocinio/

Conab participa de eventos

Nos dias 19 e 20 de julho, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) participará de eventos em Minas Gerais focados na agricultura familiar. No dia 19, em Santa Rita de Minas, a Conab será homenageada pelo seu trabalho com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA/CDS) em diversos municípios do Vale do Rio Doce. Nos dias 19 e 20, em Espera Feliz, a Conab celebrará o Dia Internacional da Agricultura Familiar e o Intercâmbio Agroecológico Estadual do Programa Nacional de Crédito Fundiário (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/conab-participa-de-eventos-sobre-a-agricultura-familiar/

Cemig recupera 130 milhões

Entre janeiro e maio, a Cemig realizou mais de 146 mil inspeções e identificou 59 mil irregularidades, resultando na recuperação de R$ 130 milhões em energia elétrica. A maioria das irregularidades foi encontrada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), onde mais da metade das 80 mil unidades inspecionadas apresentaram problemas. Em 2023, a Cemig realizou mais de 378 mil inspeções, recuperando R$ 310 milhões e identificando 153 mil irregularidades. A companhia utiliza o Centro Integrado de Medição (CIM) para monitorar fraudes. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/07/19/cemig-recupera-r-130-milhoes-com-inspecoes/

Mariana inaugura instalação interativa

A Câmara Municipal de Mariana inaugurou a instalação interativa “Nos Trilhos do Tempo”, que estará aberta ao público até 15 de agosto. Idealizada pela ACG – Associação de Cultura Gerais, a instalação oferece um passeio imersivo e didático pela história da instituição. Composta por textos, objetos e uma série de filmes curtos baseados em depoimentos sobre os 313 anos da Câmara, a instalação visa enriquecer o circuito turístico da cidade e promover a preservação e celebração do legado histórico da Câmara Municipal e do município. (MG Turismo- Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/mariana-mg-inaugura-instalacao-interativa-nos-trilhos-do-tempo/

Começa Festival do Queijo de Formiga

O 3º Festival Formiguense do Queijo começou nesta sexta-feira, 19 de julho, na Casa do Engenheiro. O evento, que vai até sábado, dia 20, contará com concurso de queijos, praça de alimentação, curso de harmonização, cozinha show, exposições, vendas de produtos locais e apresentações musicais. A programação inclui shows, degustação comentada e Cozinha Show com Camylla Leonel. O festival visa promover e valorizar os queijos regionais. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/festival-do-queijo-de-formiga-comeca-nesta-sexta